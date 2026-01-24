Diagnósticos y despedidas

El CIEPS (Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales – AIP Panamá) publicó en fecha reciente su informe sobre la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2025, que subtituló como 'Perspectivas, tensiones y retos de un contexto'. Diseñado y coordinado por Jon Subinas, el informe indica que el 86% de la población considera que la situación económica es mala o pésima. Para mayores datos sobre los interesantísimos resultados de esta encuesta, ver https://cieps.org.pa/wp-content/uploads/2026/01/Perspectivas-tensiones-y-retos-en-un-contexto-de-incertidumbre.pdf Manuel Alcántara, politólogo español y director de este centro de investigación, conversó con El Visitante sobre la tensa situación internacional de esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, a raíz de las amenazas del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, incluso a la fuerza. Cabe recordar que el año pasado nuestro país se vio en una situación similar.¿Cuáles serían las consecuencias de que la alianza militar de la OTAN se rompa a raíz de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos sobre Groenlandia y, por lo tanto, sobre Europa?Europa tendría que construir una política de defensa propia y autónoma. Ello supondría un enorme gasto de tiempo y dinero. El apoyo a Ucrania se debilitaría y Rusia tendría una oportunidad de oro para consolidar su control sobre el tercio del territorio ucraniano que ocupa, quedando en una posición vencedora de cara a cualquier negociación ulterior con la Unión Europea (UE).¿Cómo podría Panamá proteger el Canal?Panamá tiene dos opciones: afianzar su relación con Estados Unidos, cediéndole la autoridad sobre decisiones relevantes y dejándolo tener 'la última palabra', o bien apostar por el multilateralismo, con alianzas sólidas junto a países asiáticos, la UE y el triunvirato latinoamericano conformado por Brasil, Colombia y México.