Fernando Carrillo Flórez: “La nueva pandemia es el autoritarismo”

El modelo que funciona es exactamente el que destruye los principios democráticos, que crea tribus polarizantes dentro de las redes. Uno podría decir que la polarización es indispensable o que puede llegar a serlo para la democracia. Pero no es solo la polarización. Es la radicalización, el extremismo, el odio que se fomenta. Todo está entrelazado.Un capítulo de mi libro, que titulé 'El capital democrático', habla del capital financiero, humano y social; incluso del capital político: nociones difíciles de describir. En cuanto al capital democrático, radica en la fortaleza de las instituciones democráticas.En Colombia, donde estamos ya claramente frente a un régimen autoritario, la pregunta es: ¿Qué tanta es la tensión que todos los días se le pone a un país con una tradición democrática como Colombia? No sé si van a aguantar las instituciones.Pasa como con el síndrome de la rana hervida: echas la rana a la olla con agua y le vas subiendo la temperatura hasta que revienta. Así, no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se va configurando un golpe de Estado.Otra gran pregunta que surge es: ¿Cómo reaccionaría hoy un tribunal constitucional ante un golpe de Estado blando? Lo triste —y lo más preocupante— es que, en última instancia, todo termina dependiendo de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas.Nadie puede anticipar con certeza cuál será su respuesta, porque estos golpes de Estado de nuevo tipo son extremadamente sofisticados. Se disfrazan de decisiones técnicas o de emergencia. Un ministro de Defensa o el propio comandante de las Fuerzas Armadas podría argumentar, por ejemplo, que al presidente le correspondía suspender las elecciones porque el orden público en Colombia es tan grave que hay 600 municipios donde ni siquiera pueden llegar los kits electorales. Y con eso, se consumaría el golpe sin que nadie lo llame por su nombre.Entonces, ¿quién tiene la autoridad moral y jurídica para decir: 'Aquí estamos ante un golpe de Estado'? ¿Y qué instrumentos reales tienen los jueces o el Tribunal Constitucional para contenerlo? Esa es la grave preocupación de nuestro tiempo: la sofisticación con que se vulneran las instituciones desde dentro y la tolerancia autoritaria que se ha instalado en amplios sectores de la sociedad y del propio Estado.