‘Enamoradas de la Pollera’, un grupo que difunde historia y tradición

Al igual que las más de 105 delegaciones a nivel nacional que participarán hoy del desfile de las Mil Polleras en Las Tablas (provincia de Los Santos), está calentando los motores el grupo folclórico ‘Enamoradas de La Pollera’ quien también desfilará por las calles de este icónico lugar de la región central del país en un evento cultural representativo por excelencia de los trajes que mejor definen la panameñidad: la pollera.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, la presidenta de ‘Enamoradas de la Pollera’ Isis Díaz de Arias rememoró que la creación del grupo folclórico fue de manera orgánica, cuando surgió el interés de crear un grupo de WhatsApp en el que se abordaran y compartieran temas relacionados con la pollera.

Es así que, con el paso del tiempo, este grupo creció hasta tener hoy en día a 250 mujeres interesadas en aprender mutuamente y difundir su amor por el legado histórico que tiene la pollera. Un traje, que en palabras de Díaz de Arias, es el traje más bello del mundo.

“Como resultado del trabajo y la interacción dentro del grupo, han surgido artesanas y emprendedoras que se han desarrollado en diversas áreas relacionadas con la pollera, tales como la confección de tembleques, mundillos y polleras en general, así como en la orfebrería”, enumeró Díaz de Arias.

En este sentido, las ‘Enamoradas de la Pollera’ llevan a cabo diversas actividades centradas en la preservación y la difusión del uso correcto de la pollera. Entre esas actividades, están las tardes de docencia, donde se abordan temas específicos y datos históricos de este traje típico así como la preservación y el uso correcto de la pollera.

“Estos encuentros siempre incluyen música, comida y momentos de interacción entre las miembros del grupo y sus invitados, fortaleciendo la camaradería del grupo.Además, organizamos pasarelas en las que se describen los atavíos y se resalta la riqueza de los diferentes tipos de polleras según su región de origen”, indicó Díaz de Arias, poniendo hincapié en la labor educativa del grupo.

Como cierre de sus actividades anuales, las ‘Enamoradas de la Pollera’ celebran una Gala Bailable, un evento que combina elegancia, baile y exhibición de la tradición, convirtiéndose así en uno de los momentos más esperados del año por sus integrantes.

“La pollera es una prenda única, ya que todos sus componentes son confeccionados de manera artesanal. Su elaboración inicia con la planificación del diseño que no es repetible y la selección de los colores, seguido de la confección de la labor, proceso que puede tomar entre uno y dos años. De forma simultánea se trabaja en la elaboración del mundillo y en la adquisición de los encajes. Una vez que todos los elementos están completos, se procede al armado final de la pollera. Esta vestimenta se distingue no solo por la minuciosidad de sus detalles, sino también por la inversión significativa de tiempo y recursos económicos que requiere su confección”, expresó Díaz de Arias, al ser preguntada sobre la visión de este grupo en cuanto a la producción de una prenda que consideran única en su tipo.

Es así que de cara al Desfile de las Mil Polleras se sienten con una sensación de un compromiso real ante un evento en el que se preparan con gran entusiasmo. Dicha preparación implica un proceso meticulosamente planeado el cual implica tanto el planchado de la pollera como decidir el color con el que será enjaretada, seleccionar los tembleques adecuados, determinar cuáles prendas se quieren usar, entre otros aspectos a destacar.

“Este evento representa, para quienes amamos vestir la pollera, uno de los momentos más esperados y significativos del calendario cultural”, manifestó la líder de ‘Enamoradas de la Pollera’.

Para Díaz de Arias, es fundamental que existan grupos como ‘Enamoradas de la Pollera’ que estén dedicados a la promoción activa del folclor. Estos grupos cumplen una función clave en la preservación del patrimonio cultural, ya que resguardan conocimientos tradicionales que, de no transmitirse, corren el riesgo de perderse con el tiempo. A través del intercambio, la docencia y la práctica activa, se asegura la continuidad de las tradiciones como el uso correcto de la pollera y su significado histórico. Además, fomentan la formación y el empoderamiento cultural”, dijo a este respecto.

Así mismo, el grupo ‘Enamoradas de la Pollera’ aboga por las futuras generaciones a las que dirige un mensaje de relevo con el que instan, entre otras iniciativas, a que difundan mediante las redes sociales, ampliando la difusión de las tradiciones a un público más amplio.