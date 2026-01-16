‘Enamoradas de la Pollera’, un grupo que difunde historia y tradición

El tradicional Desfile de las Mil Polleras se llevará a cabo hoy en Las Tablas (provincia de Los Santos) en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, a partir de la 1:00 p.m. En tanto, la ministra de Cultura Maruja Herrera será la abanderada oficial del desfile. Tanto el Ministerio de Cultura como la Autoridad de Turismo de Panamá detallaron que la actividad típica irá acompañada de una amplia agenda cultural con actividades cuyo fin es dinamizar la región de Azuero de cara a un desfile que atrae miradas tanto nacionales como internacionales.Entre las actividades contempladas por ambas instituciones destaca la Vereda Mil Polleras, que contará con la participación de más de 100 artesanos y emprendedores, presentaciones con artistas nacionales y conjuntos folclóricos del 14 al 16 de enero, así como la tradicional Junta de Embarra en Pedasí.