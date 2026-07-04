Enrique viajará a Londres sin Meghan ni sus hijos, según fuente cercana al príncipe

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, viajará a Londres la próxima semana sin su esposa, Meghan, ni sus dos hijos, informó este sábado a la AFP una fuente cercana al duque de Sussex.

El desplazamiento había sido anunciado inicialmente como la primera visita de la familia al Reino Unido en cuatro años.

Sin embargo, la fuente señaló que Meghan, así como sus hijos Archie y Lilibet, no acompañarán al príncipe en la etapa londinense del viaje.

No se dieron explicaciones sobre este cambio de planes. La misma fuente añadió que el resto de la agenda del duque de Sussex fuera de Londres sigue aún en evaluación.

La pareja vive en California desde 2020, tras su ruptura con la familia real. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo, Carlos III, en persona por última vez en 2022, durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El viaje de Enrique se realizará en el marco de los preparativos para los Invictus Games de 2027, creados por él en 2014 para militares y excombatientes heridos, lesionados o enfermos procedentes de alrededor de 25 países. Los juegos se celebrarán del 10 al 17 de julio de 2027.

El diario británico The Sun informó el sábado que Enrique y su familia se encuentran actualmente en Europa y siguen esperando realizar el viaje al Reino Unido “de alguna forma”.

Según el tabloide, que cita una fuente no identificada, Enrique y Meghan tenían previsto visitar juntos un hospital de Londres, pero ahora el príncipe acudirá solo “por razones de seguridad”.

Una fuente cercana al duque afirmó el mes pasado que él y su familia se alojarían en residencias reales, mientras que la BBC dijo que serían huéspedes del rey.

El año pasado, Enrique manifestó su preocupación por la seguridad de su familia en Reino Unido después de perder una batalla judicial para obtener protección policial, con las mismas condiciones de seguridad de cuando era miembro activo de la familia real.

“Me resulta imposible llevar a mi familia de vuelta al Reino Unido de forma segura”, declaró entonces a la BBC.

Aunque aún no están claros los dispositivos de seguridad previstos para la visita, la BBC indicó que el Palacio de Buckingham no ofreció medidas adicionales de protección.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana y su esposa, Meghan Markle, renunciaron a sus funciones oficiales en 2020 tras un desencuentro con la familia real, incluido su hermano, el príncipe Guillermo.

La crisis se agravó cuando en 2023 publicó sus memorias, “En la sombra”, en las que criticó a su hermano, a su cuñada Catalina, y a Camila, su madrastra.