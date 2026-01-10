Ensaladas para el verano

Se fue diciembre con las últimas lluvias y el sol resplandece en un cielo sin nubes. En los últimos días del año, con ánimo festivo, llegaron los tamales, el pernil y el arroz con guandú, la ensalada de papas y el jamón, eso sin mencionar los dulces, galletas y el ron ponche. Pero después del día de Reyes llegan las cuentas (de la báscula) y hay que ponerse al día. Además, las temperaturas sugieren el consumo de platos livianos y frescos. Bienvenidas las ensaladas. No estamos hablando de algo nuevo. Las ensaladas han sido parte de la dieta del hombre como plato principal o como acompañamiento, desde aproximadamente el año 600 a. C. y su invención, de acuerdo con una nota publicada en ‘El Confidencial’ se debe a los persas. Pero su bautizo lo hicieron los romanos, que llamaban a este plato ‘herba salata’, vegetales a los que añadían sal. Mucho más adelante en el tiempo, a principios del siglo XVII, Sebastián de Covarrubias, lexicógafo y capellán de Felipe II, se refirió así a ella en su célebre ‘Tesoro de la lengua castellana o española’: “Es plato de verduras que se sirve a la mesa, y porque le echan sal para que tenga más gusto y corrija su frialdad, se llamó ensalada”. La ensalada no es más que una mezcla de verduras, frutas, hierbas aromáticas y algunos otros ingredientes que detallaremos más adelante, amalgamadas por un aderezo. Odiada por muchos en la niñez y, más adelante, considerada como alimento de dieta -que carece de sabor y que no satisface el hambre- las ensaladas se han reivindicado convirtiéndose en una opción fresca, muy variada y sabrosa, que puede ir desde una opción ligera hasta una comida completa.

Los clásicos de siempre Hay recetas que trascienden el tiempo y las modas. Platos que no desaparecerán de los menús de restaurantes porque han ganado su espacio con el gusto de los comensales: ensalada mixta (con base de lechuga, tomate y vegetales como la zanahoria o el pepino), ensalada César (lechugas con un aderezo de yema de huevo y anchoas y queso parmesano); ensalada nicoise (verduras, atún y huevo cocido); coleslaw (repollo, zanahoria y aderezo cremoso); ensalada Waldorf (lechuga, nueces, pollo y manzana verde); caprese (tomate, mozzarella fresco y albahaca). La lista puede ser larga, pero no es necesario depender de una receta para presentar en nuestra mesa una ensalada apetitosa a la vista y de rico sabor. La imaginación es el límite Samin Nosrat, reconocida chef y autora del libro ‘Sal, Grasa, Ácido, Calor’, nos anima a dejar de depender de los cuatro o cinco ingredientes típicos que se tienen a disposición y usar la creatividad. A partir de aquí, el secreto para preparar una buena ensalada es, de acuerdo con la cocinera, “calibrar bien la cantidad de sal, grasa y ácido” que contiene. Vegetales, frutas, hierbas aromáticas, legumbres, cereales, pescado, carne, huevo y frutos secos pueden emplearse en la preparación de ensaladas, pero hay que tener juicio, no todos a la vez. Hay que jugar con algunos elementos: La intensidad de los sabores: No se trata de poner los ingredientes a competir entre ellos. Habrá uno o dos que destaquen, mientras que el resto debe ayudar a armonizar. Una adecuada combinación despertará el umami (tomate, hongos, anchoas, queso y la salsa de soya, entre otros).

Un juego de texturas: Todo en la vida es balance. Combine ingredientes suaves, consistentes, crujientes y cremosos. No olvidar el contenido nutricional: No todas las ensaladas son bajas en calorías. Hay que considerar ingredientes de los principales grupos alimenticios y no engañarse con los aderezos. Más allá del aceite y el vinagre Nosrat ofrece en su libro dos consejos sencillos y efectivos: “En el caso de las ensaladas mixtas, echa las lechugas en un cuenco grande y sazónalas ligeramente con sal. Añade una cantidad moderada de aliño y remueve con las manos para que las hojas se impregnen bien. Prueba una hoja y después agrega más sal y aliño al gusto. En cuanto a las ensaladas compuestas, asegúrate de que cada elemento está sazonado y aliñado por separado. Si logras que cada bocado sea una delicia, comenzarás a pensar en las ensaladas con un entusiasmo que nunca hubieras imaginado”. Para hacer una buena vinagreta clásica solo hace falta un buen vinagre, un aceite virgen extra y sal, pero es importante mezclar todo en un recipiente aparte. Esto permite que los sabores liguen bien, que los comensales aliñen la ensalada a su gusto y, lo más importante, que si sobra ensalada esta pueda consumirse en otro momento.