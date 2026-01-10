Ensaladas para el verano

Un juego de texturas: Todo en la vida es balance. Combine ingredientes suaves, consistentes, crujientes y cremosos. No olvidar el contenido nutricional: No todas las ensaladas son bajas en calorías. Hay que considerar ingredientes de los principales grupos alimenticios y no engañarse con los aderezos. <b>Más allá del aceite y el vinagre</b>Nosrat ofrece en su libro dos consejos sencillos y efectivos: 'En el caso de las ensaladas mixtas, echa las lechugas en un cuenco grande y sazónalas ligeramente con sal. Añade una cantidad moderada de aliño y remueve con las manos para que las hojas se impregnen bien. Prueba una hoja y después agrega más sal y aliño al gusto. En cuanto a las ensaladas compuestas, asegúrate de que cada elemento está sazonado y aliñado por separado. Si logras que cada bocado sea una delicia, comenzarás a pensar en las ensaladas con un entusiasmo que nunca hubieras imaginado'.Para hacer una buena vinagreta clásica solo hace falta un buen vinagre, un aceite virgen extra y sal, pero es importante mezclar todo en un recipiente aparte. Esto permite que los sabores liguen bien, que los comensales aliñen la ensalada a su gusto y, lo más importante, que si sobra ensalada esta pueda consumirse en otro momento.