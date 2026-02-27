Más que mascotas: el lazo emocional que construye familias

Esa transformación del concepto de familia de la que habla la especialista también puede observarse en experiencias concretas. Para entender cómo se vive ese vínculo en la cotidianidad, conversamos con Carol Pérez, quien desde hace varios años comparte su vida con su gato, Dante.Dante llegó a su vida cuando tenía apenas tres o cuatro meses y, desde entonces, ocupa un lugar definido dentro del hogar. Para Carol, no se trata solo de un animal de compañía, sino de alguien que forma parte del núcleo familiar. 'Lo vimos crecer', cuenta, al describir cómo su rutina comenzó a girar en torno a su bienestar.La responsabilidad es uno de los elementos que, según explica, marca la diferencia. El cuidado no se limita a alimentarlo o atender necesidades básicas, sino que implica una vigilancia constante y una conexión emocional construida con el tiempo. 'No es dejarlo por su lado. Estamos pendientes de su salud, de su estado de ánimo, de todo', afirma.En su relato aparece también la manera en que el vínculo puede adquirir un significado más profundo. No lo plantea como una sustitución literal, sino como una forma de nombrar el afecto y la protección que siente hacia él. 'Uno puede tratar a su mascota como una mascota, pero cuando para ti es tu hijo, cuando tienes esa conexión, o sea, tú lo viste crecer, tú no quieres que le pase nada malo', expresa.Esa experiencia, explica, también le ha permitido dimensionar lo que implica asumir responsabilidades mayores. La convivencia diaria, la organización del tiempo y la atención constante funcionan como una especie de ensayo de compromiso. 'Tener a Dante o tener una mascota en general para cualquier dueño puede poner en perspectiva lo que se puede esperar', señala.La organización del tiempo, la atención constante y la preocupación ante cualquier señal de malestar forman parte de esa dinámica. Desde su vivencia, el aprendizaje es claro: 'Si ya una mascota es una responsabilidad grande, un hijo lo es mucho más', reflexiona.La segunda especialista consultada Ana Raquel Riera, magíster en Psicología Clínica, explica que cuando una mascota entra en el hogar se integra en las rutinas y en la organización diaria. Alimentación, salud, protección y planificación generan un lugar dentro del sistema familiar.'Llamarlos 'hijos' no necesariamente implica sustituir la maternidad o paternidad humana, sino reconocer simbólicamente que forman parte de esa estructura afectiva y cotidiana', señala. Más que una equivalencia biológica o jurídica, se trata de una construcción social basada en prácticas de cuidado y convivencia.En este contexto, algunas personas ya no definen su familia únicamente por la sangre o la filiación legal, sino también por la convivencia significativa y las responsabilidades compartidas. Se trata de una transformación cultural que, según la especialista, no debe interpretarse como negativa, sino como una ampliación de la red afectiva. 'Las mascotas no son solo compañía, sino también actores que participan activamente en la dinámica familiar. Influyen en los horarios, en la distribución de tareas y en las decisiones. Forman parte del espacio íntimo y generan prácticas constantes de cuidado', explica.En un contexto donde las decisiones sobre maternidad, paternidad y proyecto de vida se analizan con mayor conciencia, el vínculo con una mascota puede convertirse en un espacio de cuidado, aprendizaje y conexión emocional. 'Muchas personas ya no definen a su familia únicamente por la sangre o la filiación legal, sino también por la convivencia, el cuidado y las responsabilidades compartidas. Algunas investigaciones describen estos hogares como unidades de convivencia significativa entre humanos y mascotas', dice.La Magíster explica que, más allá de etiquetas o definiciones rígidas, lo que permanece es la necesidad humana de crear lazos. En algunos hogares, esos lazos incluyen a un perro que espera en la puerta o a un gato que se sienta en silencio junto al sofá. Y para quienes lo viven así, eso es suficiente para llamarlo familia.