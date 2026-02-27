Entre útiles escolares

El trabajo motiva mi almajunto al clamor del maestroy el compromiso verdaderoque asciende como espuma.Bienaventurados en el señorlos maestros oran al creadorsin nada de pan en el bolsillocombaten todo como bombillos. Pasan su día entre la lectura,El tanque de agua y la tinaja.A la fábula de un profesorla dulce daga del trabajo,esculpida en la llamadaes el idilio de la directora.A la bella historia de vida Y la metáfora de la aldea, Se declama la nota perfectaCon la entrega del registro.Hoy la tribulación del alumno es la espera de la beca estudiantil.Su pisada es ansiosaJunto a la bella mochilaY el ingenio de la palabra.Con la risa de la loncheraY la saloma de la chicharraEl niño juega con alegría.La aventura de la semanaEstá llena de cierta picardíaA quien es el protagonistaCon vista a la inspectora.Con la barba de un leóny una carta de novelacon mi querida abuelaasumo mi gran misión.Hoy el reto es inmenso,pero con mente ligeraolvido la pena y fracasocon la rima a la llanura.Mi vivencia ser escritory un gran emprendedor.