Entre útiles escolares

El trabajo motiva mi alma

junto al clamor del maestro

y el compromiso verdadero

que asciende como espuma.

Bienaventurados en el señor

los maestros oran al creador

sin nada de pan en el bolsillo

combaten todo como bombillos.

Pasan su día entre la lectura,

El tanque de agua y la tinaja.

A la fábula de un profesor

la dulce daga del trabajo,

esculpida en la llamada

es el idilio de la directora.

A la bella historia de vida

Y la metáfora de la aldea,

Se declama la nota perfecta

Con la entrega del registro.

Hoy la tribulación del alumno

es la espera de la beca estudiantil.

Su pisada es ansiosa

Junto a la bella mochila

Y el ingenio de la palabra.

Con la risa de la lonchera

Y la saloma de la chicharra

El niño juega con alegría.

La aventura de la semana

Está llena de cierta picardía

A quien es el protagonista

Con vista a la inspectora.

Con la barba de un león

y una carta de novela

con mi querida abuela

asumo mi gran misión.

Hoy el reto es inmenso,

pero con mente ligera

olvido la pena y fracaso

con la rima a la llanura.

Mi vivencia ser escritor

y un gran emprendedor.