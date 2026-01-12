‘Estamos en serios problemas’: Mark Ruffalo arremete contra el liderazgo político de Estados Unidos

El actor estadounidense Mark Ruffalo utilizó su aparición en la alfombra roja de los Globos de Oro, la noche del 11 de enero, para manifestar su profunda preocupación por la situación social, política y humanitaria de Estados Unidos, en declaraciones que rápidamente se viralizaron por su tono directo y crítico.

Ante los medios, Ruffalo aseguró que el país atraviesa un escenario marcado por el miedo, la violencia y la injusticia, fenómenos que, según afirmó, se han normalizado en la vida cotidiana. El actor también señaló el alto costo de vida, la inseguridad y el trato hacia las personas migrantes como problemáticas que afectan de manera directa a amplios sectores de la población.

Durante su intervención, Ruffalo lanzó duras críticas contra el liderazgo político del país y afirmó que Estados Unidos está enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional. “Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa, que solo le importa su propia moralidad”, expresó el actor, quien agregó que confiar el rumbo del país “a una figura sin principios” representa, a su juicio, un serio riesgo para la sociedad estadounidense.

Horas antes de la ceremonia, Ruffalo había reforzado su postura a través de redes sociales, al referirse al caso de Renee Nicole Macklin Good, una mujer estadounidense de 37 años que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. El hecho ha provocado indignación pública, protestas y un renovado debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.