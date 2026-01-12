‘Estamos en serios problemas’: Mark Ruffalo arremete contra el liderazgo político de Estados Unidos

El actor estadounidense <b>Mark Ruffalo</b> utilizó su aparición en la <b>alfombra roja de los Globos de Oro</b>, la noche del <b>11 de enero</b>, para manifestar su profunda preocupación por la <b>situación social, política y humanitaria de Estados Unidos</b>, en declaraciones que rápidamente se viralizaron por su tono directo y crítico.Ante los medios, Ruffalo aseguró que el país atraviesa un escenario marcado por el <b>miedo, la violencia y la injusticia</b>, fenómenos que, según afirmó, se han normalizado en la vida cotidiana. El actor también señaló el <b>alto costo de vida</b>, la <b>inseguridad</b> y el <b>trato hacia las personas migrantes</b> como problemáticas que afectan de manera directa a amplios sectores de la población.Durante su intervención, Ruffalo lanzó duras críticas contra el liderazgo político del país y afirmó que Estados Unidos está enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional. <i>'Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa, que solo le importa su propia moralidad'</i>, expresó el actor, quien agregó que confiar el rumbo del país 'a una figura sin principios' representa, a su juicio, un serio riesgo para la sociedad estadounidense.Horas antes de la ceremonia, Ruffalo había reforzado su postura a través de <b>redes sociales</b>, al referirse al caso de <b>Renee Nicole Macklin Good</b>, una mujer estadounidense de 37 años que murió durante un operativo del <b>Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)</b> en Minneapolis. El hecho ha provocado <b>indignación pública, protestas y un renovado debate</b> sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.