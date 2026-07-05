Entre valses y tradición: así fue el Festival de Debutantes 2026 en el Club Unión

Momentos antes de las 7:30 p.m. del pasado sábado 4 de julio, los pasillos del <b>Club Unión</b> se iban llenando de nervios y expectación a medida que se acercaba el inicio de la <b>septuagésima edición del <a href="/tag/-/meta/festival-de-debutantes">Festival de Debutantes 2026</a></b>, un evento anual organizado por la <b>Asociación de Damas Guadalupanas</b>.La gala constituye la principal fuente de financiación de los programas benéficos de la asociación. Su concepto fue ideado en 1955 por la socia fundadora <b>Thelma Castillo de Quijano</b>, quien tuvo la visión de crear y desarrollar un festival en el que, este año, <b>55 debutantes</b> de entre 17 y 18 años hicieron su <b>presentación en sociedad</b>.Mientras familiares y amigos de las jóvenes esperaban el puntapié inicial de la ceremonia, las debutantes —entre el entusiasmo y la anticipación— ocupaban sus posiciones. Por su parte, los caballeros aguardaban también su turno para ingresar al escenario central en el que se convirtió la <b>Terraza Mar del Sur del Club Unión</b>. A pocos minutos del inicio del acto, la espera se hizo más amena con picadas y bebidas que contribuyeron a aliviar la tensión de los presentes.