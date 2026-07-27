BNYA presenta ‘Positivo’ y rinde homenaje a Panamá, cuna del ‘reggaetón’

Para BNYA, nombre artístico del cantante Benjamin Kammer, visitar Panamá no es una parada más dentro de su gira promocional. El artista urbano suizo-dominicano considera que el país ocupa un lugar fundamental en la historia del género que interpreta.

“Panamá ha sido un sitio clave en la música del reguetón y la música latina. Todo empezó aquí, cuando los panameños comenzaron a cantar reggae en español y así fue evolucionando el género”, afirmó en entrevista con La Estrella de Panamá.

El cantante llegó al país para promocionar ‘Positivo’, el sencillo con el que obtuvo el primer lugar del World Song Cup 2025, un certamen internacional en el que se impuso a más de mil artistas de 151 países, representando a República Dominicana.

El intérprete lanzó en 2025 su álbum debut, ‘Biography’, un proyecto que, según explica, refleja tanto su historia personal como las emociones que cualquier persona puede experimentar.

El álbum ‘Biography’ supera las 313.000 reproducciones en Spotify, mantiene cerca de 35.000 oyentes mensuales y ha conseguido millones de visualizaciones en YouTube. “Quiero brindarle a la gente música para cada momento de su vida. Si te sientes bien puedes escuchar una canción mía, pero si estás pasando por un momento difícil también quiero que encuentres una que te dé fuerza”, explicó.

El cantante reconoce que obtener el galardón del World Song Cup 2025 marcó un punto de inflexión en su carrera. “Cuando escuché que había ganado fue una sensación increíble. Ese premio me cambió”, recordó.

Para el artista, el reconocimiento fue posible gracias al mensaje que transmite su música.“Trato de llevar buena vibra y un mensaje positivo a la gente. Creo que esa esencia fue la que conectó con quienes escucharon la canción”, señaló.

Esa razón de ser también le llevó a crear ‘Positivo’, una canción que busca transmitir optimismo y resiliencia frente a las dificultades.