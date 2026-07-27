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BNYA presenta ‘Positivo’ y rinde homenaje a Panamá, cuna del ‘reggaetón’

El cantante llegó al país para promocionar ‘Positivo’, el sencillo con el que obtuvo el primer lugar del World Song Cup 2025, un certamen en el que se impuso a más de mil artistas de 151 países.
El cantante llegó al país para promocionar ‘Positivo’, el sencillo con el que obtuvo el primer lugar del World Song Cup 2025, un certamen en el que se impuso a más de mil artistas de 151 países.
Por
José Vilar
  • 28/07/2026 00:00
El cantante BNYA promociona en Panamá su álbum ‘Biography’ y el sencillo ‘Positivo’, mientras prepara el lanzamiento de ‘Otra Galaxia’, un EP con ‘reggaetón’, ‘afrobeats’ y pop latino

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Para BNYA, nombre artístico del cantante Benjamin Kammer, visitar Panamá no es una parada más dentro de su gira promocional. El artista urbano suizo-dominicano considera que el país ocupa un lugar fundamental en la historia del género que interpreta.

“Panamá ha sido un sitio clave en la música del reguetón y la música latina. Todo empezó aquí, cuando los panameños comenzaron a cantar reggae en español y así fue evolucionando el género”, afirmó en entrevista con La Estrella de Panamá.

El cantante llegó al país para promocionar ‘Positivo’, el sencillo con el que obtuvo el primer lugar del World Song Cup 2025, un certamen internacional en el que se impuso a más de mil artistas de 151 países, representando a República Dominicana.

El intérprete lanzó en 2025 su álbum debut, ‘Biography’, un proyecto que, según explica, refleja tanto su historia personal como las emociones que cualquier persona puede experimentar.

El álbum ‘Biography’ supera las 313.000 reproducciones en Spotify, mantiene cerca de 35.000 oyentes mensuales y ha conseguido millones de visualizaciones en YouTube. “Quiero brindarle a la gente música para cada momento de su vida. Si te sientes bien puedes escuchar una canción mía, pero si estás pasando por un momento difícil también quiero que encuentres una que te dé fuerza”, explicó.

El cantante reconoce que obtener el galardón del World Song Cup 2025 marcó un punto de inflexión en su carrera. “Cuando escuché que había ganado fue una sensación increíble. Ese premio me cambió”, recordó.

Para el artista, el reconocimiento fue posible gracias al mensaje que transmite su música.“Trato de llevar buena vibra y un mensaje positivo a la gente. Creo que esa esencia fue la que conectó con quienes escucharon la canción”, señaló.

Esa razón de ser también le llevó a crear ‘Positivo’, una canción que busca transmitir optimismo y resiliencia frente a las dificultades.

Dos culturas, una identidad

BNYA nació y creció en Zúrich (Suiza), pero asegura que su identidad artística está profundamente marcada por sus raíces dominicanas.

“Yo digo que soy lo mejor de los dos mundos. De República Dominicana tengo el sazón y la alegría; de Suiza, la disciplina, la puntualidad y el compromiso”, comentó.

Su interés por la música comenzó desde la infancia. Recuerda que con apenas cinco años de edad ya cantaba frente a su familia y que, a los 14, escribió las diez canciones de un primer álbum que nunca llegó a publicarse. Hoy considera que escribir canciones sigue siendo una forma de terapia y una herramienta para conectar con las experiencias propias y ajenas.

Más allá de la música, BNYA envió un mensaje a quienes sueñan con desarrollar una carrera artística. “Muchos creen que lanzarán una canción y al día siguiente serán famosos, pero no funciona así. Esto no es un sprint, es un maratón”, afirmó.

El cantante aseguró que la disciplina, la perseverancia y la confianza en uno mismo han sido determinantes para superar los obstáculos. “Si yo hubiera escuchado a quienes me decían que no podía, hoy no estaría aquí. Hay que seguir adelante, creer en uno mismo y trabajar todos los días”, resaltó.

Sus futuros proyectos

Tras el lanzamiento de ‘Biography’, BNYA prepara su próximo proyecto discográfico, Otra Galaxia, un EP que combinará reggaetón, afrobeats, pop latino y sonidos electrónicos, con el que busca mostrar una evolución artística.

”Se llama ‘Otra Galaxia’ porque siento que mi sonido y mi evolución están en otro nivel. Todas las canciones ya están grabadas y también varios videoclips”, explicó.

El proyecto incluirá ocho temas, entre ellos ‘Duro’, ‘Bellaqueo’, ‘Mundial’ y ‘Todo tiene su final’, cuyos lanzamientos se realizarán de forma progresiva. Además prevé una gira internacional en la recorrerá América Latina, incluyendo Quito (Ecuador) donde cantará en el será el Jam Tab Flow Festival, donde actuará ante unas 35.000 personas, compartiendo cartel con otros artistas internacionales.

BNYA
CANTANTE DOMINICANO
Si yo hubiera escuchado a quienes me decían que no podía, hoy no estaría aquí. Hay que seguir adelante, creer en uno mismo y trabajar todos los días.”
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