‘Bonito, Bonito’: el hit creado con IA que conquista las redes sociales

La inteligencia artificial continúa ganando terreno en la industria musical y uno de los fenómenos más recientes es “Bonito, Bonito”, una producción de Thiago Navarro Music que, en pocas semanas, ha conseguido captar la atención de usuarios en distintas partes del mundo.

Thiago Navarro se presenta en sus redes sociales como un “cantante digital”, una descripción que guarda relación con el concepto detrás de su propuesta musical y el uso de herramientas de inteligencia artificial en sus producciones.

Lanzada oficialmente el 3 de agosto de 2026, “Bonito, Bonito” ha logrado posicionarse rápidamente en las plataformas digitales y acumula millones de reproducciones, impulsada principalmente por su difusión en redes sociales.

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta producción es precisamente su origen: la canción fue conceptualizada y desarrollada mediante herramientas de inteligencia artificial, una tecnología que cada vez tiene mayor presencia en la creación y producción musical.