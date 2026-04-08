Qué son las frutinovelas, el fenómeno viral creado con inteligencia artificial

Las redes sociales han dado paso a un nuevo fenómeno digital que capta la atención de miles de usuarios: las llamadas frutinovelas. Este formato, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, se ha convertido en una de las tendencias más llamativas en lo que va de 2026 dentro del entretenimiento digital.

Las frutinovelas son producciones o miniseries protagonizadas por frutas, vegetales e incluso artefactos electrónicos con características humanas. Estas historias, creadas mediante herramientas de inteligencia artificial, están diseñadas para el consumo rápido y presentan situaciones de la vida cotidiana con giros dramáticos que conectan especialmente con audiencias jóvenes.

El éxito de este formato radica en su estructura dinámica: capítulos breves, ritmo acelerado, conflictos fáciles de entender y finales en suspenso que invitan al espectador a continuar viendo el siguiente episodio.

Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos de estas producciones es su contenido. A pesar de su apariencia caricaturesca, muchas de estas historias incluyen escenas de violencia y situaciones que reproducen estereotipos de género, lo que ha generado debate entre usuarios y expertos.

Incluso, su formato adictivo ha hecho que cada vez más personas consumen este tipo de contenido de manera constante en plataformas digitales.