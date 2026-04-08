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Qué son las frutinovelas, el fenómeno viral creado con inteligencia artificial

Frutinovelas, el nuevo fenómeno viral impulsado por la inteligencia artificial
Frutinovelas, el nuevo fenómeno viral impulsado por la inteligencia artificial @frutinovelatv
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/04/2026 11:25
Las frutinovelas se han convertido en uno de los contenidos más virales en redes sociales.

Las redes sociales han dado paso a un nuevo fenómeno digital que capta la atención de miles de usuarios: las llamadas frutinovelas. Este formato, impulsado por el auge de la inteligencia artificial, se ha convertido en una de las tendencias más llamativas en lo que va de 2026 dentro del entretenimiento digital.

Las frutinovelas son producciones o miniseries protagonizadas por frutas, vegetales e incluso artefactos electrónicos con características humanas. Estas historias, creadas mediante herramientas de inteligencia artificial, están diseñadas para el consumo rápido y presentan situaciones de la vida cotidiana con giros dramáticos que conectan especialmente con audiencias jóvenes.

El éxito de este formato radica en su estructura dinámica: capítulos breves, ritmo acelerado, conflictos fáciles de entender y finales en suspenso que invitan al espectador a continuar viendo el siguiente episodio.

Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos de estas producciones es su contenido. A pesar de su apariencia caricaturesca, muchas de estas historias incluyen escenas de violencia y situaciones que reproducen estereotipos de género, lo que ha generado debate entre usuarios y expertos.

Incluso, su formato adictivo ha hecho que cada vez más personas consumen este tipo de contenido de manera constante en plataformas digitales.

Frutinovelas, entre creatividad y polémica en la era de la inteligencia artificial

Por ejemplo una fresa puede descubrir una traición, un plátano millonario puede ocultar un oscuro pasado familiar, o incluso una sandía y una piña pueden enfrentar dificultades en su deseo de ser padres, dando paso a giros inesperados. Todo esto se desarrolla con tramas cargadas de drama, al estilo de las telenovelas clásicas.

Las frutinovelas se posicionan como una muestra del impacto creciente de la inteligencia artificial en la industria audiovisual, abriendo nuevas posibilidades creativas, pero también planteando retos sobre los límites del contenido en la era digital

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