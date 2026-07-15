Cecilia Suárez cuestiona el gasto militar frente a la inversión en mujeres y niñas

La actriz mexicana Cecilia Suárez, conocida por sus destacadas participaciones en series como ’La casa de las flores’, ’El jardinero’ y ’El invencible verano de Liliana’, no solo sobresale por su trayectoria en la pantalla, sino también por su incansable activismo en favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

Las mujeres y las niñas, que representan la mitad de la población mundial, continúan enfrentando importantes desigualdades. No solo deben luchar por la conquista de derechos como la igualdad salarial o el acceso a puestos de alta dirección en las empresas, sino que además suelen ser quienes padecen con mayor intensidad las consecuencias de los conflictos armados, en un contexto en el que sus derechos también se ven gravemente vulnerados.

La cuenta oficial de Instagram de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó recientemente una intervención de Suárez en 2023 durante un encuentro dedicado a analizar los avances y los desafíos en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. En su discurso, la actriz hizo énfasis en las agresiones, los abusos, las violaciones y los feminicidios que continúan registrándose en distintas partes del mundo.

”El mundo prefiere gastar seis veces más en prepararse para el conflicto que en impulsar y salvaguardar a la mitad de su población, quienes, por cierto, también construimos economía”, afirmó.

Posteriormente, la actriz cuestionó las prioridades de la sociedad.

”¿Qué hemos normalizado para creer que tener los medios de destrucción es más importante que garantizar el desarrollo y las oportunidades de mujeres y niñas? ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que se nos puede dejar vivir como ciudadanas de segunda? La pregunta puede sonar ingenua. La guerra es un negocio, pero también lo es invertir en desaparecer aquello que mantiene a la mitad de la población, las mujeres, lejos de su verdadero potencial dentro de nuestras sociedades”, expresó.

Suárez es embajadora de la Iniciativa Spotlight, un programa impulsado por la ONU y la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La iniciativa también destaca la importancia de invertir de manera específica en ellas como una condición indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030.