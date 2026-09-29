De Gloria Trevi a Rawayana: los conciertos imperdibles en Panamá para cerrar 2026

La temporada de conciertos 2026 en lo que queda de año deja tras de sí grandes citas con los artistas del momento como Gloria Trevi, Pablo Alborán y Rawayana, entre otros. Estos son los grandes conciertos que se esperan en lo que resta de este año:

Octubre

En el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa se presentará el próximo 1 de octubre el artista español Pablo Alborán, conocido por temas como ‘Saturno’. El cantante llega a Panamá como parte de su gira Global Tour, que no solo abarca su natal España, sino también otros países como México, Costa Rica y República Dominicana. Y, justamente, el 2 de octubre llega una de las divas latinoamericanas del pop, Gloria Trevi, quien, con canciones como ‘Pelo Suelto’ y ‘Vestida de Azúcar’, llenará de su habitual escarcha y lentejuelas la Arena Roberto Durán. El 6 de octubre, la banda finlandesa de metal sinfónico Apocalyptica llegará a Panamá para ofrecer un concierto en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber. La agrupación, reconocida por sus versiones de Metallica y por combinar el metal con instrumentos de cuerda, forma parte de una cartelera de octubre que también incluye propuestas internacionales de rock y música alternativa. El 11 de octubre, será el turno de Stratovarius, una de las bandas referentes del power metal europeo, que se presentará en la discoteca Aurora de Soho Mall. La agenda continuará el 15 de octubre con Greeicy, quien llevará su Candela World Tour a las Islas de Atlapa. La cantante colombiana se suma así a las figuras latinoamericanas que visitarán Panamá durante el último trimestre del año. Mientras que el próximo 17 de octubre, el dúo de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se presentará junto en la Plaza Figali como parte de su tour ‘Ta Malo’, el cual brindará su particular estampa en el vallenato. El 25 de octubre, la banda finlandesa The Rasmus llegará a Panamá con su Weirdo Tour 2026, con una presentación prevista en Aurora at Soho. El grupo es conocido internacionalmente por canciones como ‘In the Shadows’.

Noviembre

El 13 de noviembre, la banda mexicana Genitallica regresará a Panamá con una presentación en las Terrazas del Teatro Escondido, mientras que el 14 de noviembre, en la Arena Roberto Durán, llegará la agrupación Reik a Panamá. Se prevé que el grupo —integrado por los mexicanos Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez— toque en el escenario aquellos temas que los han hecho famosos, como ‘Yo Quisiera’ y ‘Noviembre Sin Ti’. El 18 de noviembre, la legendaria banda Soda Stereo mantendrá vivo el recuerdo de Gustavo Cerati y la escena del rock latinoamericano de los años 1980 con un concierto que también tendrá lugar en la Arena Roberto Durán. El 20 de noviembre, el artista urbano puertorriqueño Luar La L se presentará en Aurora at Soho, en una jornada que también tendrá como protagonista al dúo panameño Samy y Sandra Sandoval, con su propuesta de música típica. Para los seguidores del rock y el metal, el 25 de noviembre será una fecha destacada: Testament, Municipal Waste e Immolation compartirán escenario en el Megapolis Convention Center, como parte de una jornada dedicada al metal internacional. Un día después, el 26 de noviembre, el artista puertorriqueño Omar Courtz llegará al Estadio Emilio Royo, mientras que el 27 de noviembre el colombiano Beéle presentará su Detone y Abandone Tour 2026.

Diciembre