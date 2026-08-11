El carisma y la energía de Mika envuelven al público de Cap Roig

Mika, que no ha dejado de saltar y contorsionarse de una manera que sólo él sabe, ha seguido con otro de los nuevos temas “Eleven” , en el que ha hecho cantar al público el estribillo que enumera en ingles los números del 1 al 11.

La muestra de esta coexistencia ha estado representada en el escenario con luces de colores, cañones de humo y grandes figuras de engranaje delante de una gran pantalla que no ha dejado de emitir imágenes de potentes colores, desde robots a volcanes, flores, desiertos, el universo y la aurora boreal.

Con “Hyperlove” , del que esta noche ha interpretado 4 temas, el compositor, cantante e interprete británico-libanés, inicia un capítulo profundamente personal, que supone tanto una reinvención como un retorno alegre al piano como brújula creativa, como una muestra de cómo la emoción humana puede coexistir con la velocidad del mundo digital.

Mika, Michale Holbrook Penniman , que el próximo día 18 cumplirá 43 años, ha escogido “Modern Times” , de su nuevo disco, para abrir el concierto del Festival de los Jardines de Cap Roig, que organizan el Grup Clipper’s y Caixabank, y ha destacado que “es el último de la gira de verano” ,

Mika, uno de los artistas más reconocibles del pop internacional, ha regresado al escenario del Festival de Cap Roig en Calella de Palafrugell (Girona -noreste-) para presentar los temas de su último álbum “Hyperlove” , que vio la luz el pasado enero, y para hacer vibrar al publico con su energía y algunos de sus temas más conocidos.

El cantante, que no ha dejado de interactuar en toda la velada con el público, ha preguntado si había catalanes, españoles, franceses, italianos, ingleses... y una vez ha tenido la confirmación del público, todos brazos en alto como si pasara lista, ha empezado a hablar indistintamente en uno y otro idioma, mostrando su gran habilidad por las lenguas.

Uno de los momentos álgidos ha llegado con “Relax Take it easy”, y los más de 2.000 asistentes de pie bailando y cantando e inmortalizando la actuación con sus móviles.

El artista que ha salido con una torera y un pantalón azul de total “brilli brilli” y se ha cambiado hasta en tres ocasiones, ha ido con un traje parecido de fucsia, de verde y camisa blanca con unas flores y ha acabado con un nuevo traje chaqueta torera de color amarillo canario con flores rojas y pedrería incrustada encima de una camiseta de tiras negra.

En “Ice cream”, la gran humedad y calor del ambiente le han hecho coger el abanico de una chica del público y ha explicado que Pablo López le había enseñado a abrirlo, de un solo golpe.

Seguidamente en “Big Girl” ha desatado la euforia del público bajando a cantar atravesando la platea y quedándose en la parte más alta, entonces ha bromeado: “Ahora sois vosotros los VIPs y no los de la primera fila”, haciendo un guiño a la gente que le rodeaba en la parte alta de las gradas, que, en pie, no han dejado de cantar y bailar.

En “Spinning Out”, mientras enormes robots aparecían proyectados sobre las pantallas mezclándose con los engranajes del decorado, se ha cambiado la camiseta, otra vez, y ha bromeado: “No hay suficiente con cambiármela, me la he puesto al revés”, y se ha la girado en el mismo escenario.

Consciente de la variedad de nacionalidades que había entre el público, muchos de ellos seguidores suyos franceses e ingleses, ha variado el repertorio y ha interpretado en galo “Jane Birkin”, -dedicada a la actriz y cantante británico-francesa fallecida hace 3 años-, ha aprovechado para, bromeando, hacer cantar a los asistentes un internacional “la, la la, lara la”.

Llegó el turno de presentar “Science Fiction Lover”, otro de sus temas nuevos, y la gente siguió su melodía moviendo los brazos de un lado al otro.

Las revoluciones han bajado en otros de sus grandes clásicos, “Lollipop”, en el que ha espetado al público que les iba a contar “una historia muy importante, una moraleja que habla de libertad” y se ha tumbado, sentado, puesto en cuclillas y de pie sobre un viejo mueble que escondía el piano que acompañaba su voz.

Tampoco han faltado “Origen of love” o “Happy ending”, en el que de nuevo ha hecho cantar al público a capela el estribillo de la canción acercándoles el micrófono, como ha hecho en otras varias ocasiones y la gente ha abierto las linternas de sus móviles y moviendo los brazos de lado a lado han acompañado al músico.

La recta final del concierto ha reunido tres de sus éxitos, “Elle me dit”, en la que, con un megáfono en la boca, ha pedido al público que “bailara con alguien que no conociera de la grada y “Grace Kelli”, que ha puesto al publico en pie bailando y cantando desbordando energía.

Para despedirse de sus entregados fans, que se negaban a dejarle ir, ha escogido “Love Today”, que ha puesto la guinda final a un espectáculo de unos 100 minutos y una quincena de temas en los que Mika ha ideado y puesto en escena un Show de primer nivel.

Todos los registros de su voz, su poderoso falsete, el control escénico, cada movimiento, cada guiño al público, cada palabra, cada melodía y su innato sentido del humor, han hecho que su energía y emoción desbordadas llegaran al público dejando claro que, pocos artistas entienden el directo como él.

Mika actuará el 5 y 12 de septiembre en Francia y el 18 de septiembre en el Rock & Dao de Viseu, en Portugal; el público de Cap Roig el día 10 podrá disfrutar del musical familiar que invita a reflexionar sobre los vínculos que nos unen a las personas que queremos, de “El Fil invisible”.