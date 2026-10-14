El Pibe Valderrama elimina su histórica melena y reaparece rapado

El exfutbolista y referente del fútbol internacional Carlos “El Pibe” Valderrama sorprendió a la opinión pública al desprenderse de manera definitiva de su característica cabellera rizada. El exdeportista de 65 años dio a conocer su cambio de imagen mediante una serie de publicaciones en sus canales oficiales, en los que apareció completamente rapado.

El proceso de transformación inició con un primer video publicado el 10 de octubre de 2026, grabado en el área del baño junto a su esposa, Elvira Redondo. En la grabación, Valderrama expresó ante el espejo: “Creo que llegó el momento”. Posteriormente, en una segunda publicación difundida el 14 de octubre de 2026, Redondo utilizó una máquina de afeitar para retirar la melena grisácea del exjugador.

Durante el corte, Redondo bromeó sobre la reacción que tendrían los familiares del exfutbolista al observar la transformación, refiriéndose a él como “el calvo Valderrama”. Al finalizar el procedimiento, el excapitán de la Selección Colombia manifestó su conformidad con el resultado al señalar que el nuevo estilo “se ve bacano”.