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El Pibe Valderrama elimina su histórica melena y reaparece rapado

Elvira Redondo fue la encargada de operar la máquina de afeitar para la transformación del exdeportista.
Elvira Redondo fue la encargada de operar la máquina de afeitar para la transformación del exdeportista. Tomada de @pibevalderramap y @redondoelvira
Por
Mileika Lasso
  • 14/10/2026 11:00
A los 65 años, el histórico capitán de la Selección Colombia decidió cambiar su estilo característico por un corte rapado

El exfutbolista y referente del fútbol internacional Carlos “El Pibe” Valderrama sorprendió a la opinión pública al desprenderse de manera definitiva de su característica cabellera rizada. El exdeportista de 65 años dio a conocer su cambio de imagen mediante una serie de publicaciones en sus canales oficiales, en los que apareció completamente rapado.

El proceso de transformación inició con un primer video publicado el 10 de octubre de 2026, grabado en el área del baño junto a su esposa, Elvira Redondo. En la grabación, Valderrama expresó ante el espejo: “Creo que llegó el momento”. Posteriormente, en una segunda publicación difundida el 14 de octubre de 2026, Redondo utilizó una máquina de afeitar para retirar la melena grisácea del exjugador.

Durante el corte, Redondo bromeó sobre la reacción que tendrían los familiares del exfutbolista al observar la transformación, refiriéndose a él como “el calvo Valderrama”. Al finalizar el procedimiento, el excapitán de la Selección Colombia manifestó su conformidad con el resultado al señalar que el nuevo estilo “se ve bacano”.

Carlos “El Pibe” Valderrama cuando en redes anunció mirandose al espero: “Creo que llegó el momento”.
Carlos “El Pibe” Valderrama cuando en redes anunció mirandose al espero: “Creo que llegó el momento”. Tomada de @pibevalderramap y @redondoelvira
Fin de un sello distintivo

La melena rizada acompañó a Valderrama durante sus participaciones en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, así como en su paso por diversos clubes internacionales y durante más de dos décadas tras su retiro profesional. En ocasiones anteriores, el exjugador había declarado de forma pública que no consideraba cortarse el cabello.

La difusión de las imágenes generó un volumen elevado de interacciones en plataformas digitales entre aficionados, deportistas y medios de comunicación internacionales. La decisión marca el término de un estilo estético que permaneció vinculado a su figura pública por más de cuarenta años dentro y fuera de las canchas de fútbol.

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