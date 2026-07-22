Jaime Alemán convierte sus viajes históricos en un libro de legado

Después de recorrer los 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitar los polos y viajar al espacio, el panameño Jaime Alemán decidió plasmar sus experiencias en un libro que busca dejar un legado para las futuras generaciones.

El abogado, diplomático y explorador panameño presentó su obra Grand Slam de viajes , un libro en el que reúne las historias, aprendizajes y momentos más importantes de una vida dedicada a descubrir el mundo.

La publicación llega luego de una trayectoria extraordinaria que convirtió a Alemán en el primer hispanoamericano en recorrer todos los países miembros de la ONU, además de los Estados observadores de Palestina y El Vaticano, y posteriormente en uno de los pocos latinoamericanos en viajar al espacio.

En la entrevista concedida al diario español El País, Alemán explicó que este libro representa una forma de compartir su recorrido y las enseñanzas que obtuvo durante décadas de viajes por distintos continentes.

Más que una colección de destinos, Grand Slam de viajes refleja las historias humanas detrás de cada lugar que visitó: las culturas que conoció, las dificultades que enfrentó para ingresar a algunos países y los momentos que transformaron su manera de ver el mundo.