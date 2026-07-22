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Jaime Alemán convierte sus viajes históricos en un libro de legado

Alemán presenta Grand Slam de viajes, el libro que reúne la historia del panameño que conquistó el mundo.
Alemán presenta Grand Slam de viajes, el libro que reúne la historia del panameño que conquistó el mundo. Tomado de Instagram
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 13:28
Jaime Alemán convierte décadas de exploración en un libro donde comparte las experiencias que lo llevaron a visitar todos los países del mundo y alcanzar el espacio.

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Después de recorrer los 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitar los polos y viajar al espacio, el panameño Jaime Alemán decidió plasmar sus experiencias en un libro que busca dejar un legado para las futuras generaciones.

El abogado, diplomático y explorador panameño presentó su obra Grand Slam de viajes , un libro en el que reúne las historias, aprendizajes y momentos más importantes de una vida dedicada a descubrir el mundo.

La publicación llega luego de una trayectoria extraordinaria que convirtió a Alemán en el primer hispanoamericano en recorrer todos los países miembros de la ONU, además de los Estados observadores de Palestina y El Vaticano, y posteriormente en uno de los pocos latinoamericanos en viajar al espacio.

En la entrevista concedida al diario español El País, Alemán explicó que este libro representa una forma de compartir su recorrido y las enseñanzas que obtuvo durante décadas de viajes por distintos continentes.

Más que una colección de destinos, Grand Slam de viajes refleja las historias humanas detrás de cada lugar que visitó: las culturas que conoció, las dificultades que enfrentó para ingresar a algunos países y los momentos que transformaron su manera de ver el mundo.

Jaime Alemán revela las lecciones que le dejó recorrer el mundo en su libro Grand Slam de viajes

Alemán recuerda que su pasión por explorar nació desde niño, cuando las páginas de la Enciclopedia Británica despertaban su imaginación sobre lugares que parecían lejanos e imposibles de conocer.

Esa curiosidad se convirtió con los años en una misión personal que lo llevó desde los rincones más remotos del planeta hasta la frontera del espacio.

En su recorrido conoció países con grandes diferencias económicas y sociales, pero asegura que encontró un punto en común entre todos los pueblos: los mismos deseos y necesidades humanas.

“Al final, todos somos iguales”, ha señalado Alemán al reflexionar sobre las lecciones que le dejaron sus viajes.

Para él, elementos como la música, la espiritualidad y el deporte son lenguajes universales que conectan a las personas sin importar sus fronteras.

El libro también forma parte de una nueva etapa en la vida del panameño, quien trabaja junto a un productor de Hollywood en un documental sobre su historia y mantiene otro desafío pendiente: lograr junto a su hija convertirse en la primera pareja de padre e hija en visitar todos los países del mundo.

Con Grand Slam de viajes, Alemán busca que su experiencia no quede solo como un récord, sino como un mensaje de inspiración para quienes tienen sueños grandes y desean explorar nuevos horizontes.

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