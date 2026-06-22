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Luis Miguel reaparece tras su cirugía: recibe el alta y abandona Nueva York

Hasta ahora no se han revelado detalles oficiales sobre el procedimiento al que fue sometido.
Hasta ahora no se han revelado detalles oficiales sobre el procedimiento al que fue sometido. Redes sociales
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Laura Chang
  • 22/06/2026 08:37
Según los reportes, Luis Miguel estuvo ingresado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y permaneció bajo la supervisión de un equipo médico de alto nivel

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El cantante mexicano Luis Miguel habría recibido el alta médica y regresado a México luego de permanecer varias semanas bajo observación en un hospital de Nueva York, donde se recuperaba de una delicada intervención quirúrgica que mantuvo en alerta a sus seguidores.

La información fue divulgada inicialmente por la revista española Semana, que aseguró que el llamado “Sol de México” evolucionó favorablemente tras la operación y que los médicos consideraron que ya podía continuar su recuperación fuera del centro hospitalario.

Según los reportes, Luis Miguel estuvo ingresado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y permaneció bajo la supervisión de un equipo médico de alto nivel.

Aunque no existe un comunicado oficial por parte del artista o de sus representantes, diversos medios coinciden en que su estado de salud mostró una evolución positiva durante los últimos días.

¿Qué se sabe sobre la operación?

Hasta ahora no se han revelado detalles oficiales sobre el procedimiento al que fue sometido el intérprete de éxitos como La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar y Tengo Todo Excepto a Ti.

Sin embargo, algunas publicaciones han señalado que la intervención estaría relacionada con un problema cardiovascular, aunque esta información no ha sido confirmada por el entorno del cantante.

Durante los últimos días surgieron numerosas versiones sobre la salud del artista de 56 años. Mientras algunos medios aseguraban que seguía hospitalizado en Nueva York, otras fuentes afirmaban que ya se encontraba en México retomando compromisos personales y profesionales.

Tranquilidad para sus seguidores

La noticia de su recuperación representa un alivio para millones de fanáticos en América Latina y el mundo, quienes siguieron con preocupación los rumores sobre su estado de salud.

De acuerdo con los informes más recientes, la recuperación de Luis Miguel ha sido favorable y su regreso a México marca una nueva etapa tras semanas de incertidumbre.

Aunque el artista mantiene el hermetismo que lo ha caracterizado durante gran parte de su carrera, todo apunta a que el cantante atraviesa una recuperación exitosa y podría reaparecer públicamente en las próximas semanas.

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