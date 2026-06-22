Luis Miguel reaparece tras su cirugía: recibe el alta y abandona Nueva York

El cantante mexicano Luis Miguel habría recibido el alta médica y regresado a México luego de permanecer varias semanas bajo observación en un hospital de Nueva York, donde se recuperaba de una delicada intervención quirúrgica que mantuvo en alerta a sus seguidores.

La información fue divulgada inicialmente por la revista española Semana, que aseguró que el llamado “Sol de México” evolucionó favorablemente tras la operación y que los médicos consideraron que ya podía continuar su recuperación fuera del centro hospitalario.

Según los reportes, Luis Miguel estuvo ingresado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y permaneció bajo la supervisión de un equipo médico de alto nivel.

Aunque no existe un comunicado oficial por parte del artista o de sus representantes, diversos medios coinciden en que su estado de salud mostró una evolución positiva durante los últimos días.