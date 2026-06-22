Luis Miguel reaparece tras su cirugía: recibe el alta y abandona Nueva York

La noticia de su recuperación representa un alivio para millones de fanáticos en América Latina y el mundo, quienes siguieron con preocupación los rumores sobre su estado de salud. De acuerdo con los informes más recientes, la recuperación de Luis Miguel ha sido favorable y su regreso a México marca una nueva etapa tras semanas de incertidumbre.Aunque el artista mantiene el hermetismo que lo ha caracterizado durante gran parte de su carrera, todo apunta a que el cantante atraviesa una recuperación exitosa y podría reaparecer públicamente en las próximas semanas.