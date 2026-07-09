Muere Bonnie Tyler, ícono del pop y rock a los 75 años

A sus 75 años, la cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache y Holding Out for a Hero, falleció en un hospital de Portugal, según informó su familia en un comunicado.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, señala el comunicado.

La artista, desarrolló una carrera de casi cinco décadas y se convirtió en una de las voces más distintivas del pop y el rock. En la más reciente actualización sobre su salud el mes pasado, un portavoz informó que había salido del coma, pero que todavía seguía grave en la unidad de cuidados intensivos. Aunque despertó, su estado continuó siendo crítico hasta su fallecimiento.

“It’s a Heartache” fue el tema que la catapultó al estrellato y alcanzó el número uno en varios países. Sin embargo, fue en 1983 cuando consolidó su éxito internacional con “Total Eclipse of the Heart”, considerada una de las baladas más emblemáticas de la historia del pop.

Con una trayectoria marcada por canciones que trascendieron generaciones y una voz inconfundible, Bonnie Tyler deja un legado que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música pop y rock de las décadas de 1970 y 1980.