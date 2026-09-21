¿Quién está detrás de ‘Bonito Bonito’? Anier Cruz rompe el silencio sobre la IA en Thiago Navarro

Luego de que se conociera que la canción “Bonito Bonito”, atribuida al proyecto musical Thiago Navarro, fue creada con la implementación de inteligencia artificial, Anier Cruz salió al paso de las reacciones para explicar el origen de esta propuesta y aclarar cuál es su papel detrás del proyecto.
A través de su cuenta de Instagram, Cruz afirmó que él es el creador de los temas y de la propuesta artística de Thiago Navarro, asegurando que el proyecto no busca presentarse como una inteligencia artificial autónoma, sino como una iniciativa musical en la que esta tecnología forma parte del proceso creativo.
Según explicó, la idea de Thiago Navarro nació como una forma de llevar al público sus sentimientos, pensamientos e ideas, utilizando herramientas de inteligencia artificial para convertirlos en canciones y compartirlos con más personas.
Cruz reconoció que inicialmente no imaginaba que el proyecto alcanzaría tanta difusión ni que llegaría a una audiencia tan amplia.
El creador también se refirió al debate generado en redes sociales sobre si la música puede considerarse “hecha con IA” y a las críticas que surgieron después de que algunas personas comenzaran a cuestionar el origen de la canción, pese a que inicialmente disfrutaban del tema.
Cruz defendió la existencia de propuestas como Thiago Navarro Music dentro del creciente panorama de artistas y proyectos digitales. Al mismo tiempo, enfatizó que su intención no es sustituir a los artistas tradicionales ni desplazar la creación humana, sino utilizar la tecnología como una herramienta complementaria.
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