¿Quién está detrás de ‘Bonito Bonito’? Anier Cruz rompe el silencio sobre la IA en Thiago Navarro

Luego de que se conociera que la canción “Bonito Bonito”, atribuida al proyecto musical Thiago Navarro, fue creada con la implementación de inteligencia artificial, Anier Cruz salió al paso de las reacciones para explicar el origen de esta propuesta y aclarar cuál es su papel detrás del proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, Cruz afirmó que él es el creador de los temas y de la propuesta artística de Thiago Navarro, asegurando que el proyecto no busca presentarse como una inteligencia artificial autónoma, sino como una iniciativa musical en la que esta tecnología forma parte del proceso creativo.

Según explicó, la idea de Thiago Navarro nació como una forma de llevar al público sus sentimientos, pensamientos e ideas, utilizando herramientas de inteligencia artificial para convertirlos en canciones y compartirlos con más personas.

Cruz reconoció que inicialmente no imaginaba que el proyecto alcanzaría tanta difusión ni que llegaría a una audiencia tan amplia.