Farruko en la 5 de mayo: éxitos, lluvia y nuevos talentos

Tras varias horas de lluvia, el cantante urbano <a href="/tag/-/meta/farruko"><b>Farruko</b> </a>logró iniciar su esperada prensentación en la plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, acompañado por <b>Dj Chiqui Dubs</b>.<i>'Ya escampó. Se fue la lluvia, estamos en bendición'</i>, expresó el artista puertorriqueño, desatando la ovación del público que lo aguardaba pese a las inclemencias del tiempo.Durante el espectáculo, <b>Farruko recibió una cédula panameña</b> de manos de Dj Chiqui Dubs, como muestra del cariño y respeto de los panameños hacia el artista. Farruko agradeció el gesto con humor y expresó su aprecio por la cálida bienvenida del público local.El espectáculo incluyó un repaso por sus <b>éxitos más recordados</b> como<b> Cositas que hacíamos </b>o <b>Passion Wine</b>, que hicieron cantar a los asistentes palabra por palabra, así como la interpretación de <b>nuevos temas</b> de su repertorio, como <b>La Ruta</b>. Además, Farruko aprovechó la ocasión para presentar a <b>jóvenes talentos</b> como <b>Hilton </b>y <b>Jason</b>, dándoles visibilidad frente a la multitud reunida en el lugar.