Farruko en la 5 de mayo: éxitos, lluvia y nuevos talentos

Tras varias horas de lluvia, el cantante urbano Farruko logró iniciar su esperada prensentación en la plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, acompañado por Dj Chiqui Dubs.

“Ya escampó. Se fue la lluvia, estamos en bendición”, expresó el artista puertorriqueño, desatando la ovación del público que lo aguardaba pese a las inclemencias del tiempo.

Durante el espectáculo, Farruko recibió una cédula panameña de manos de Dj Chiqui Dubs, como muestra del cariño y respeto de los panameños hacia el artista.

Farruko agradeció el gesto con humor y expresó su aprecio por la cálida bienvenida del público local.

El espectáculo incluyó un repaso por sus éxitos más recordados como Cositas que hacíamos o Passion Wine, que hicieron cantar a los asistentes palabra por palabra, así como la interpretación de nuevos temas de su repertorio, como La Ruta.

Además, Farruko aprovechó la ocasión para presentar a jóvenes talentos como Hilton y Jason, dándoles visibilidad frente a la multitud reunida en el lugar.