Feria China–Panamá 2026 reúne a miles de visitantes y celebra nueve años de relaciones diplomáticas

La ‘Feria China–Panamá 2026: Historias que Unen’ concluyó este fin de semana en el centro comercial Albrook Mall, realizándose en conmemoración de los nueve años de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Panamá.

Entre el 13 y el 14 de junio, miles de visitantes participaron en una programación de actividades que incluyó muestras culturales, exhibiciones tecnológicas, gastronomía tradicional, artesanías y actividades recreativas para toda la familia, en un ambiente centrado en reflejar la diversidad y riqueza de las culturas china y panameña.

El evento, de acuerdo a una nota de prensa de la Embajada de China en Panamá, sirvió como una plataforma para destacar los avances en la cooperación bilateral y reafirmar los vínculos de amistad que han caracterizado la relación entre ambas naciones desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

Uno de los momentos más significativos de la feria fue la entrega de becas estudiantiles y la donación de implementos deportivos, iniciativas que buscan contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones y fortalecer las oportunidades educativas y recreativas para los jóvenes, resaltó el comunicado.

Los organizadores destacaron que la amplia participación de la comunidad chino-panameña y del público en general evidenció el creciente interés por promover el entendimiento mutuo y ampliar los intercambios culturales, educativos y sociales entre ambos países.

La Feria China–Panamá 2026 se desarrolló bajo el lema ‘Historias que Unen’, resaltando el papel de la cooperación y el diálogo intercultural como herramientas para fortalecer las relaciones bilaterales y construir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambas sociedades, concluyó la misiva de prensa.