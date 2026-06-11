Festival Alfredo De Saint Malo 2026 reunirá a más de 500 músicos en Panamá

Más de 500 músicos nacionales e internacionales participarán en la edición 2026 del encuentro cultural, que ofrecerá conciertos, clases magistrales y actividades académicas del 15 al 26 de julio.

Panamá se convertirá nuevamente en el epicentro de la música académica de la región con la celebración de la vigésima edición del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF) 2026, que se desarrollará del 15 al 26 de julio bajo el lema “20 años tejiendo cultura”.

Organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, el festival reunirá a más de 500 músicos nacionales e internacionales en una programación que incluirá conciertos, clases magistrales, seminarios, ensayos y encuentros artísticos.

La edición conmemorativa tendrá como sede académica principal la Ciudad de las Artes, mientras que los espectáculos se presentarán en escenarios como el Teatro Balboa, el Teatro Ateneo, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Hotel Santa María y la Iglesia San Francisco de Asís.

El programa académico contará con la participación de reconocidos maestros y artistas provenientes de distintas partes del mundo. Entre ellos figuran el director estadounidense Christopher Russell, la pianista uruguaya Mariana Airaudo, el saxofonista estadounidense Preston Duncan, el maestro chino Hu Chenyun, el director Daniel Rieppel y la mezzosoprano italiana Benedetta Orsi, entre otros invitados internacionales.

El presidente de FUNSINCOPA y director artístico del festival, Isaac Casal, destacó que el evento se ha consolidado como un espacio de aprendizaje e intercambio cultural para músicos de la región.

“El festival se ha consolidado como una casa para el aprendizaje, un punto de encuentro para la creatividad y un faro para el desarrollo musical en Panamá y la región. Ha sido testigo del crecimiento de jóvenes artistas, del intercambio de ideas entre maestros y estudiantes, y de la magia que ocurre cuando la música se comparte sin barreras y con propósito”, expresó.

Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, felicitó a la organización por sus dos décadas de trabajo en favor de la educación musical y el fortalecimiento de la cultura panameña.

Un reto artístico

Como parte de las novedades de esta edición, el festival asumirá uno de los desafíos más ambiciosos de su historia con la interpretación de la monumental Sinfonía No. 2 “Resurrección”, del compositor Gustav Mahler.

La obra será presentada durante el concierto de clausura, programado para el 25 y 26 de julio en el Teatro Balboa, y contará con una gran orquesta, coro y solistas internacionales bajo la dirección de Christopher Russell.