Francella, Platino de Honor 2026, un galardón que le recuerda ‘el honor’ de ser actor

El actor argentino Guillermo Francella, anunciado este jueves 9 de abril como ganador del Premio Platino de Honor 2026, considera que "arriesgar y no estar cómodo" ha sido la clave de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria y asegura que el galardón le resulta"muy movilizante" y le recuerda "el honor de la misión de ser actor".

"Cualquier premio emociona, pero ya cuando el reconocimiento viene con la palabra 'honor', sin duda es el camino andado. Y para mí es muy movilizante que me recuerden el honor de la misión de ser actor, que es lo que a mí más me moviliza", dijo en una entrevista con EFE Francella, que recibirá el premio en la gala de la XIII edición de los Platino, que se celebrará en México el próximo 9 de mayo.

Además, aseguró que respeta mucho los Premios Platino porque son los "de mayor contundencia, mayor solidez, de mayor credibilidad" del cine hispano hablante.

Al mirar hacia atrás, Francella, con películas como, Rudo y cursi (2008) y El clan (2015) y seriescomo El encargado o Casados con hijos, ve en su ansia permanente de nuevos desafíos el factor determinante para llegar a lo más alto del cine argentino: "Mi tenacidad, mi constancia, comerle la cabeza a todo el mundo al decir 'vamos por un lado, vamos por otro'".

"Hice cosas muy antagónicas entre sí. Entonces es esa cosa de arriesgar, arriesgar y arriesgar. Realmente estoy fascinado: es arriesgar y no estar cómodo", afirmó el actor de 71 años al analizar su carrera en la televisión y el cine, donde destacó primero como actor de populares comedias para luego alcanzar el reconocimiento internacional con El secreto de sus ojos, película que obtuvo un Óscar en 2010.

Nominado a mejor interpretación masculina

En esta edición de los Platino, Francella está nominado además en la categoría de mejor interpretación masculina por su papel en Homo Argentum, película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat en la que interpreta a 16 personajes distintos.

El filme fue un gran éxito en el país y suscitó un debate público sobre qué imagen de la sociedad argentina reflejan los personajes que interpreta.