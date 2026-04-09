Francella, Platino de Honor 2026, un galardón que le recuerda ‘el honor’ de ser actor

Desde la izquierda, el encargado de comunicación de los Premios Platino, Rafael Sánchez; el subsecretario de Promoción de Quintana Roo, Pablo Casas; el director general de los Premios Platino, Miguel Ángel Benzal; el exfutbolista brasileño, Diego Ribas; el presidente ejecutivo de los Premios Platino, Enrique Cerezo; la productora de televisión, Sandra Smester; el director de contenido y director de Telemundo Studios, Javier Pons, y el coordinador general de los Premios Platino, Juan Alia, posan durante el evento de los nominados a la XVIII edición de los Premios Platino este viernes, en Miami, Florida (Estados Unidos). (
Giorgio Viera | EFE )