Gabriel Grimaldo lanza ‘Maravilloso’, libro infantil sobre biodiversidad y la inclusión

'Mi sobrino me ayudó a realizar el libro; él seleccionó a los personajes, que son tres: tenemos a la niña que representa a los indígenas, a la niña de afrodescendencia y al niño campesino mestizo llamado Villo, quien es de la etnia del área de Los Santos. La combinación de los nombres de los tres niños — Mara, Villo y So — crea la palabra ‘maravilloso’', explicó el autor.Otro pilar fundamental del autor es promover la gastronomía de Panamá y su biodiversidad. La historia centra al guayabo como la fruta anhelada, inspirada en la canción del panameño Willie Colón, 'Buscando Guayaba', un reflejo de la ilusión de un país con mayor inclusión y tolerancia.'En Panamá existen altos porcentajes de diferentes tipos de discapacidades sensoriales y, a través de formas creativas, podemos hacer que el mundo sea un poco más inclusivo. No se trata de excluir a las personas, sino de integrarlas a nuestra sociedad de manera lúdica, para que todos tengamos las mismas oportunidades', expresó Grimaldo.