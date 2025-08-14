Gabriel Grimaldo lanza ‘Maravilloso’, libro infantil sobre biodiversidad y la inclusión

Maravilloso fue pensado para niños con neurodivergencia, inspirado en el sobrino de Grimaldo, quien lo motivó a crear narrativas que fomenten el amor y el respeto en las futuras generaciones. Además, la paleta de colores de las ilustraciones fue diseñada para evitar la sobreestimulación.

El chef y arquitecto Gabriel Grimaldo presentó su libro Maravilloso en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025. Esta obra, reconocida por los Premios Gourmand como uno de los mejores libros del mundo en la categoría de gastronomía para niños, cuenta la historia de tres pequeños que buscan el árbol de guayaba a través de la selva tropical.

“Mi sobrino me ayudó a realizar el libro; él seleccionó a los personajes, que son tres: tenemos a la niña que representa a los indígenas, a la niña de afrodescendencia y al niño campesino mestizo llamado Villo, quien es de la etnia del área de Los Santos. La combinación de los nombres de los tres niños — Mara, Villo y So — crea la palabra ‘maravilloso’”, explicó el autor.

Otro pilar fundamental del autor es promover la gastronomía de Panamá y su biodiversidad. La historia centra al guayabo como la fruta anhelada, inspirada en la canción del panameño Willie Colón, “Buscando Guayaba”, un reflejo de la ilusión de un país con mayor inclusión y tolerancia.

“En Panamá existen altos porcentajes de diferentes tipos de discapacidades sensoriales y, a través de formas creativas, podemos hacer que el mundo sea un poco más inclusivo. No se trata de excluir a las personas, sino de integrarlas a nuestra sociedad de manera lúdica, para que todos tengamos las mismas oportunidades”, expresó Grimaldo.