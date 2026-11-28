La causa es un plato emblemático de la gastronomía peruana. Su historia no es reciente, el nombre proviene de la voz quechua kausay que significa sustento de vida o alimento necesario. Así también se conocía a la papa en tiempos precolombinos.

Con el paso del tiempo, al plato se le fueron agregando otros ingredientes y su nombre fue asociado con otro significado: la causa de la independencia. “Las damas peruanas de la época preparaban el plato y se lo ofrecían a los valientes peruanos que luchaban por la independencia”. Y este no es el único momento histórico al que está ligado el plato. Cincuenta años después de la independencia, sirvió durante la guerra del Pacífico, también por una “causa” muy noble, el de asegurar las fronteras del país, comentó Mario López Chávarri, embajador del Perú en Panamá a los asistentes al Master Class de causa que ofreció la embajada junto al Club Gastronómico de Panamá y a cargo del chef peruano Masaki Uyema.

La causa peruana ha conquistado los paladares no solo de los peruanos sino de un público internacional y por ello es bienvenido un taller que facilitará que preparemos esta entrada fría en nuestros hogares.

Uyema, chef ejecutivo del restaurante Enkai, especializado en cocina nikkei tendría el compromiso de dirigir la clase maestra en la cual participaron los estudiantes de hotelería y gastronomía de hotelería y gastronomía de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) y del Instituto Técnico Superior especializado (ITSE). El chef Masaki empezó la clase maestra diciendo que considera la causa un plato “muy noble porque combina muy bien con cualquier otra preparación”. Y es un plato que combina muy bien con los ingredientes que se le pueda agregar. Para demostrar su punto, en la clase maestra el chef preparó cuatro platos con sabores muy diferentes: la causa tradicional de pollo, servida en forma de sushi roll; la causa acevichada, para lo que enseñó a preparar una salsa con ese nombre, elaborada con ingredientes fáciles de encontrar en Panamá; unos nigiri de pulpo al olivo, pero en lugar de arroz, servidos con masa de causa. Por último, una causa con pisco gravlax.

La clase maestra inició con la preparación de la causa y para ello ofreció valiosos consejos: “Es muy importante que cuando cocinemos la papa, tratemos de seleccionar las que tengan más o menos el mismo tamaño para que tengan una cocción uniforme”. Otro consejo es el de retirar el agua de la olla cuando las papas estén al punto y poner la olla en el horno. Con el calor residual el agua que haya quedado se evaporará. Las papas deben prensarse cuando todavía estén calientes, así la masa no quedará chiclosa sino suave, lista para recibir a los demás ingredientes. Uyema prensó estas papas tres veces para evitar cualquier grumo. A las papas se les agrega pasta de ají amarillo (3 cucharadas), sal, 50 ml de zumo de limón y dos cds. de aceite de oliva. Se mezcla todo muy bien para que se combinen los sabores.

Continuamos con la salsa acevichada que lleva una leche de tigre tradicional peruana, solo que en lugar del ají limo, peruano se utilizó ají chombo, para darle un gusto más panameño.

En un procesador de alimento colocó tallos de cilantro, una rama de apio, media cebolla morada, un trocito jengibre, un diente de ajo y aprox. Unas 5 onzas de pescado blanco, en este caso, lenguado. Para que esto fuese una leche de tigre habría que agregar caldo de pescado, pero al tratarse de una salsa, utilizó solo zumo de limón (150 ml.). Se trituran y mezclan todos los ingredientes y se le agrega 1 cdta. De sal. Esta mezcla, luego de colada, se le agregan dos huevos, un poquito de pasta de ají amarillo, mostaza y aceite vegetal para emulsionar y crear una especie de mayonesa. En lugar de preparar la causa en una fuente grande donde se van sumando los ingredientes por capas, el chef Uyema la preparará en forma de sushi. Se coloca la masa de causa sobre la esterilla y se presiona para que quede uniforme. Le agrega un langostino empanizado en panko y lascas de aguacate. Los ingredientes tienen que estar bien juntos para que el enrollado quede compacto y parejo. Finalmente se cortan los rollos. Se le pone la salsa acevichada, togarashi, ajonjolí tostado, cebollina y flores comestibles.

La siguiente causa está inspirada en el pulpo al olivo. Y se prepara estilo nigiri. Se toman bolitas de masa de unos 1|5 gramos y se le da forma alargada. Sobre la masa se coloca una lasca de aguacate y una lasca de pulpo al olivo. Estos ingredientes se aseguran con una tira delgada de nori. Para la salsa de olivo se utilizan unos 100 ml de zumo de limón, una cucharada de sal, una pizca de pimienta, una taza de aceitunas botija (peruanas), media cdta. de mostaza para ayudar a la emulsión, un poquito de pimentón rojo para balancear la acidez de la aceituna y orégano opcional. Se mezcla con un par de huevos y aceite vegetal en una licuadora.

Con la salsa al olivo se coronan los nigiri, se le agrega la chalaca (mezcla de cebolla morada, ají amarillo, cilantro y choclo) y se termina con alcaparras fritas. Una causa más tradicional es la causa de pollo. El chef mantendrá los sabores tradicionales con una presentación diferente. Utiliza una mezcla de pollo deshilachado con mayonesa casera sazonada y zanahorias. Se utiliza la esterilla para preparar unos rollos, se extiende la masa de la causa y se agrega la mezcla de pollo, láminas de aguacate y se enrolla. Se ajusta la forma de los rollos, se corta en porciones y se decora con mayonesa, pimentón, cilantro, huevos picados y flores comestibles.

La última versión de la causa es la Pisco gravlax.

Tradicionalmente el gravlax consiste en curar el salmón en proporciones iguales de sal azúcar jugos cítricos y vodka. En este caso el chef hizo una versión que lo acerca más a la cocina nikkei: en lugar de vodka, utilizó pisco; en lugar de pimienta negra, pimenta gorda; en vez de eneldo, cilantro. Se agregó remolacha rallada para el color y se dejó curando por dos días.