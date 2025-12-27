Tinta de Toro, el orgullo de lo propio

La degustaciónArrancamos con unas gyozas fritas de gambas y pescado. Las gyozas se presentan tostaditas y doraditas. Están rellenos con una brandada de corvina y gambas, de textura muy suave pero con mucho sabor. Se acompañan de una salsa americana con toquecito de picante y alioli. Continuamos el tapeo con unas croquetas de chorizo tableño. Para el relleno se hace un picadillo de chorizo tableño combinado con chorizo español, que aligera un poco el sabor del tableño que es bastante condimentado. Las croquetas, muy crujientes en su exterior y cremosas en el interior, se coronan con un chorrito de mermelada de ají trompito que les otorga un toquecito de dulzura que también ayuda a equilibrar sabores. Seguimos con unos nigiris de steak tartar (carne picada al cuchillo) coronados con un huevo frito de codorniz. El bocado es picantito, por la carne, pero se suaviza con la cremosidad del huevo y el arroz. El menú del tapeo cuenta con otras opciones como los pimientos del padrón, el pulpo a la gallega, los torreznos, callos a la madrileña, papas bravas o gambas al ajillo, entre otros.Con este plato finaliza el tapeo y quedamos a la espera de un pescaito frito con arroz meloso. A la mesa llega un pargo frito no abierto por la panza sino por arriba. Es pescado se rellena con el arroz, emulando un guacho de mariscos, al estilo afrocaribeño. El plato se completa con alioli y microbrotes, para aportar frescura. Se siente la frescura del pescado, con un punto de cocción muy bueno, que mantiene su jugosidad. El arroz tiene mucho sabor. La porción individual es acertada, aunque por su sabor quisiéramos un poquito más, ese espacio está reservado para el postre.