Gorka Lasa y su búsqueda del ser y el misterio de la conciencia

El escritor panameño Gorka Lasa presentará su más reciente libro The Ancient Immensity of the Wound en el Festival Internacional de Literatura de los Himalayas en Nepal del 24 al 28 de mayo. Esta obra ha sido su primera publicación en inglés por la editorial NIRALA.

The Ancient Immensity of the Wound es un compendio de varios poemas inéditos y mantiene la misma temática que todos sus libros anteriores: su fascinación por la búsqueda del ser y el misterio de la conciencia.

“Mi poesía es un reflejo directo de mi camino espiritual, una búsqueda constante por encontrar respuestas a las interrogantes vitales, y por dar sentido y estructura a la dimensión espiritual de la vida. Todos mis poemarios manejan una temática que podría denominarse hermética, críptica o metafísica, mi fascinación con culturas y civilizaciones hoy olvidadas, filosofías antiguas, religiones comparadas, estudios antropológicos y muchísimos autores y poetas que han escrito sobre estos temas, han tenido una enorme influencia en mis escritos”.

Sus poemas, agregó Lasa, reflejan la búsqueda del ser humano por dar respuestas al misterio de la existencia, y por entender la razón primordial por la que el ser humano se encuentra aquí. “Es en estas reflexiones profundas de donde nacen mis poemas, revestidos de mi fascinación por estas antiguas tradiciones y filosofías, naciendo de una voz poética propia que escribe desde ese contexto”, expresó Lasa durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Gorka Lasa explicó que le interesa la búsqueda del ser y el misterio de la conciencia porque son parte de las grandes interrogantes de la humanidad. Preguntas, como: “¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? El ser humano es un buscador innato, nuestra evolución es una eterna búsqueda de respuestas a los misterios de la vida. La curiosidad humana es el motor de nuestra evolución y es una de las razones por las que venimos a esta vida”.

Esta curiosidad vital es también otra forma de llamar a la antigua búsqueda de uno mismo, añadió Lasa. Filósofos, poetas, pensadores, santos y místicos de todos los tiempos han hablado de una realidad superior, de una unión con lo sagrado, de un camino hacia lo trascendente. “Y es de esta búsqueda y de los procesos y retos que supone tal evolución, de donde extraigo la materia prima para mis escritos. Mis libros podrían definirse como diarios poéticos de un viaje que nunca termina”.

El poeta remarcó que esta búsqueda no termina nunca, y se encuentra íntimamente unida con el camino vital, el crecimiento como seres humanos y la espiritualidad. “Cuando nos hacemos las grandes preguntas existenciales, no podemos quedarnos estáticos y dormirnos en la ignorancia, hay que salir a buscar las respuestas, y cuando encontramos algunas de esas respuestas, automáticamente se generan nuevas preguntas, y este proceso se repite una y otra vez, con cada paso hacia delante, se revelan nuevas interrogantes, y la conciencia sigue avanzando a medida que vamos desvelando los misterios de la vida y el cosmos. No hay una meta que alcanzar, ni una conclusión definitiva, ningún premio que ganar: es un proceso, un camino, un flujo constante hacia la verdad, lo que importa es el viaje, no el destino”.

En esta búsqueda inacabable, subrayó Lasa, si de verdad y seriamente se quiere emprender, el ser humano debe estudiar todo tipo de información y conocimientos. La historia de la civilización humana es un pozo inagotable de sabiduría y cultura. “Está el estudio de antiguas religiones como el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, la antigua tradición hebrea, el cristianismo medieval, el chamanismo prehistórico, el islam, las religiones nórdicas, el sintoísmo japonés, las creencias del continente africano, la espiritualidad de las civilizaciones americanas como los mayas, toltecas, aztecas, e incas, y esto solo por mencionar algunas”.

“Igualmente, hay que explorar filosofías de occidente y de oriente, culturas como la sumeria, egipcia, china, griega o romana y un sinfín más. También hay que sumergirnos en la extensa literatura de pensadores, filósofos, místicos, poetas y escritores de todos los tiempos. De igual modo hay que aprender también del arte, la danza, el teatro, la música, la pintura y tanto más. El buscador de lo humano debe beber de todas las fuentes, investigar todos los caminos, instruirse y nunca dejar de aprender”, recomendó.