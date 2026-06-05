Guillermo A. Cochez presenta ‘Dinero Sucio’, una crónica sobre poder, corrupción y narcotráfico

Ha sido un trabajo difícil porque se me hecho dificultoso darles cohesión a los diferentes temas allí tratados. La honestidad que siempre ha sido mi caracterización en la vida pública, me ha obligado a mencionar nombres de personas con las que he interactuado en mi trayectoria política de más de sesenta años, desde Guillermo Endara Galimany hasta el actual mandatario José Raúl Mulino, pasando por Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Incluso, la extensa investigación que hice me llevó a descubrir algo inesperado, los vínculos insospechados que alcanzan hasta el expresidente estadounidense Jimmy Carter, muy querido por los panameños porque fue el que permitió en 1977, la reversión a manos panameñas del canal de Panamá.