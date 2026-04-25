Hacer mantequilla con las manos: la nueva tendencia que se abre paso en España

En España, una práctica tan antigua como la elaboración de mantequilla ha vuelto a cobrar protagonismo, pero esta vez como una experiencia moderna y en auge.

Lo que antes formaba parte de la rutina doméstica en zonas rurales, hoy se posiciona como una de las tendencias gastronómicas más llamativas, atrayendo a todo tipo de público interesado en reconectar con lo artesanal.

Según una nota publicada por el medio informativo El País, en España cada vez son más los talleres dedicados a enseñar cómo hacer mantequilla casera, especialmente en regiones del norte del país, donde existe una fuerte tradición láctea.

Este nuevo auge nace en un contexto donde muchas personas buscan alejarse de lo digital y reconectar con actividades manuales.

Los participantes no solo aprenden el proceso, como a batir la nata, separar la grasa, amasar y dar forma, sino que también se sumergen en la historia y el valor cultural del producto. La nueva tendencia que es aclamada entre muchas familias a responde a un cambio profundo en la manera en que las personas se relacionan con la comida.

Gran parte de esto se concentra en los Valles Pasiegos, una de las zonas históricas de producción de mantequilla en España.

Allí, queserías y granjas como La Jarradilla, Tres Valles Pasiegos o Granja Santa Ana han visto cómo la demanda de talleres ha crecido de forma sostenida.

De acuerdo con el medio El País, estas actividades atraen a un público diverso: desde turistas y familias hasta escolares y personas locales. Los precios varían, pero suelen rondar entre los 20 y 59 euros, dependiendo de si incluyen degustaciones o recorridos por las instalaciones. Hacer mantequilla, en este contexto, se convierte en algo más que una receta: es una forma de desconectar y volver a lo esencial.

El resurgimiento de esta actividad entrañable también está ligado a su revalorización dentro de la gastronomía. Durante años, la mantequilla fue cuestionada por su contenido graso, pero hoy ha recuperado su prestigio, especialmente en su versión artesanal.

Restaurantes de alta cocina la incorporan como un elemento destacado, mientras que consumidores buscan cada vez más opciones naturales y de calidad.

Este interés, según explica el medio informativo, es en parte, por el propio proceso de producción.

Elaborar mantequilla no es sencillo ni económico: para obtener un kilo se requieren aproximadamente 25 litros de leche entera.

Este dato ha contribuido a que se valore más el producto, especialmente cuando se trata de versiones artesanales sin aditivos ni conservantes.

Frente a las mantequillas industriales, que pueden contener múltiples ingredientes, la artesanal destaca por su simplicidad: nata y nada más.