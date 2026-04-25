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Vida y cultura

Hacer mantequilla con las manos: la nueva tendencia que se abre paso en España

Gran parte de esto se concentra en los Valles Pasiegos, una de las zonas históricas de producción de mantequilla en España.
Gran parte de esto se concentra en los Valles Pasiegos, una de las zonas históricas de producción de mantequilla en España. Depositphotos
El resurgimiento de esta actividad entrañable también está ligado a su revalorización dentro de la gastronomía.
El resurgimiento de esta actividad entrañable también está ligado a su revalorización dentro de la gastronomía. Depositphotos
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Depositphotos
El componente emocional resulta importante dentro de esta nueva tendencia que cada vez gana más terreno dentro de España.
El componente emocional resulta importante dentro de esta nueva tendencia que cada vez gana más terreno dentro de España. Depositphotos
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Deborah Peña
  • 26/04/2026 00:00
Lo que antes formaba parte de la rutina doméstica en zonas rurales, hoy se posiciona como una de las tendencias gastronómicas más llamativas

En España, una práctica tan antigua como la elaboración de mantequilla ha vuelto a cobrar protagonismo, pero esta vez como una experiencia moderna y en auge.

Lo que antes formaba parte de la rutina doméstica en zonas rurales, hoy se posiciona como una de las tendencias gastronómicas más llamativas, atrayendo a todo tipo de público interesado en reconectar con lo artesanal.

Según una nota publicada por el medio informativo El País, en España cada vez son más los talleres dedicados a enseñar cómo hacer mantequilla casera, especialmente en regiones del norte del país, donde existe una fuerte tradición láctea.

Este nuevo auge nace en un contexto donde muchas personas buscan alejarse de lo digital y reconectar con actividades manuales.

Los participantes no solo aprenden el proceso, como a batir la nata, separar la grasa, amasar y dar forma, sino que también se sumergen en la historia y el valor cultural del producto. La nueva tendencia que es aclamada entre muchas familias a responde a un cambio profundo en la manera en que las personas se relacionan con la comida.

Gran parte de esto se concentra en los Valles Pasiegos, una de las zonas históricas de producción de mantequilla en España.

Allí, queserías y granjas como La Jarradilla, Tres Valles Pasiegos o Granja Santa Ana han visto cómo la demanda de talleres ha crecido de forma sostenida.

De acuerdo con el medio El País, estas actividades atraen a un público diverso: desde turistas y familias hasta escolares y personas locales. Los precios varían, pero suelen rondar entre los 20 y 59 euros, dependiendo de si incluyen degustaciones o recorridos por las instalaciones. Hacer mantequilla, en este contexto, se convierte en algo más que una receta: es una forma de desconectar y volver a lo esencial.

El resurgimiento de esta actividad entrañable también está ligado a su revalorización dentro de la gastronomía. Durante años, la mantequilla fue cuestionada por su contenido graso, pero hoy ha recuperado su prestigio, especialmente en su versión artesanal.

Restaurantes de alta cocina la incorporan como un elemento destacado, mientras que consumidores buscan cada vez más opciones naturales y de calidad.

Este interés, según explica el medio informativo, es en parte, por el propio proceso de producción.

Elaborar mantequilla no es sencillo ni económico: para obtener un kilo se requieren aproximadamente 25 litros de leche entera.

Este dato ha contribuido a que se valore más el producto, especialmente cuando se trata de versiones artesanales sin aditivos ni conservantes.

Frente a las mantequillas industriales, que pueden contener múltiples ingredientes, la artesanal destaca por su simplicidad: nata y nada más.

Nostalgia, familia y comunidad

El componente emocional resulta importante dentro de esta nueva tendencia que cada vez gana más terreno dentro de España. Tal como recoge El País, muchas personas asocian la mantequilla con recuerdos de infancia, con la cocina de las abuelas y con una forma de vida más simple. Se dice que, la mantequilla está profundamente ligada a la memoria colectiva, a la cocina de antes, a los desayunos caseros y a las recetas transmitidas de abuelas a nietos.

Los talleres, entonces, se convierten en espacios de encuentro donde familias comparten experiencias, transmiten conocimientos y recrean tradiciones. Incluso se mantienen prácticas antiguas, como moldear la mantequilla con formas específicas, una costumbre de origen celta.

Por eso, muchos de los asistentes a estos talleres son familias que buscan recuperar y compartir esas tradiciones con las nuevas generaciones.

Aunque inicialmente el interés provenía en gran medida de turistas, hoy se observa un creciente entusiasmo entre la población local. Este cambio refleja una revalorización de lo propio, de las raíces y del patrimonio gastronómico.

En paralelo, el fenómeno también ha llegado a entornos urbanos, donde espacios especializados organizan talleres y encuentros que adaptan esta tradición al estilo de vida contemporáneo.

Este resurgimiento pone en evidencia un cambio en las prioridades de consumo: ya no se trata únicamente de adquirir un producto, sino de comprender su origen, valorar su proceso y establecer una conexión más consciente con lo que se consume.

En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, actividades como hacer mantequilla ofrecen una pausa, un regreso a lo tangible y una oportunidad para reconectar con prácticas que apelan a los sentidos y a la memoria.

Lejos de ser una moda pasajera, esta tendencia apunta a consolidarse como parte de una nueva cultura gastronómica, donde la autenticidad, la sostenibilidad y la experiencia ocupan un lugar central. Así, la mantequilla artesanal no solo recupera su lugar en la mesa, sino también en la identidad cultural de quienes buscan, en lo simple, una forma de significado más profunda.

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