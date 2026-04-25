Hacer mantequilla con las manos: la nueva tendencia que se abre paso en España

El componente emocional resulta importante dentro de esta nueva tendencia que cada vez gana más terreno dentro de España. Tal como recoge El País, muchas personas asocian la mantequilla con recuerdos de infancia, con la cocina de las abuelas y con una forma de vida más simple. Se dice que, la mantequilla está profundamente ligada a la memoria colectiva, a la cocina de antes, a los desayunos caseros y a las recetas transmitidas de abuelas a nietos.Los talleres, entonces, se convierten en espacios de encuentro donde familias comparten experiencias, transmiten conocimientos y recrean tradiciones. Incluso se mantienen prácticas antiguas, como moldear la mantequilla con formas específicas, una costumbre de origen celta.Por eso, muchos de los asistentes a estos talleres son familias que buscan recuperar y compartir esas tradiciones con las nuevas generaciones.Aunque inicialmente el interés provenía en gran medida de turistas, hoy se observa un creciente entusiasmo entre la población local. Este cambio refleja una revalorización de lo propio, de las raíces y del patrimonio gastronómico.En paralelo, el fenómeno también ha llegado a entornos urbanos, donde espacios especializados organizan talleres y encuentros que adaptan esta tradición al estilo de vida contemporáneo.Este resurgimiento pone en evidencia un cambio en las prioridades de consumo: ya no se trata únicamente de adquirir un producto, sino de comprender su origen, valorar su proceso y establecer una conexión más consciente con lo que se consume.En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, actividades como hacer mantequilla ofrecen una pausa, un regreso a lo tangible y una oportunidad para reconectar con prácticas que apelan a los sentidos y a la memoria.Lejos de ser una moda pasajera, esta tendencia apunta a consolidarse como parte de una nueva cultura gastronómica, donde la autenticidad, la sostenibilidad y la experiencia ocupan un lugar central. Así, la mantequilla artesanal no solo recupera su lugar en la mesa, sino también en la identidad cultural de quienes buscan, en lo simple, una forma de significado más profunda.