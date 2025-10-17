Halloween 2025: Estos serán los disfraces más populares según la inteligencia artificial

Halloween 2025 promete ser una de las celebraciones más creativas de los últimos años. De acuerdo con las predicciones de inteligencia artificial (IA), los disfraces más populares de esta temporada combinarán tecnología, nostalgia y cultura pop.

Desde robots futuristas y personajes de ciencia ficción, hasta los clásicos vampiros, brujas y zombies reinventados con un toque moderno, las opciones para este 31 de octubre reflejan una mezcla entre lo digital y lo retro.

Las plataformas de moda y redes sociales también anticipan ser una de las más utilizadas con los looks inspirados en series y películas virales, así como los disfraces sostenibles y hechos a mano, que cada vez ganan más aceptación entre quienes buscan destacar con originalidad.