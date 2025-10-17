Halloween 2025: Estos serán los disfraces más populares según la inteligencia artificial

<b><a href="/tag/-/meta/halloween">Halloween</a></b> 2025 promete ser una de las celebraciones más creativas de los últimos años. De acuerdo con las predicciones de<a href="/tag/-/meta/ia-inteligencia-artificial"> inteligencia artificial (IA)</a>, los disfraces más populares de esta temporada combinarán <b>tecnología, nostalgia y cultura pop</b>.Desde <b>robots futuristas y personajes de ciencia ficción</b>, hasta los clásicos <b>vampiros, brujas y zombies</b> reinventados con un toque moderno, las opciones para este 31 de octubre reflejan una mezcla entre lo digital y lo retro.Las plataformas de moda y redes sociales también anticipan ser una de las más utilizadas con los <b>looks inspirados en series y películas virales</b>, así como los <b>disfraces sostenibles y hechos a mano</b>, que cada vez ganan más aceptación entre quienes buscan destacar con originalidad.