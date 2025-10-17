  1. Inicio
PANAMÁ

Halloween 2025: Estos serán los disfraces más populares según la inteligencia artificial

Prepárate para un Halloween lleno de color y originalidad.
Prepárate para un Halloween lleno de color y originalidad. Kenny Eliason / Unsplash
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/10/2025 00:49
¿Aún no sabes de qué disfrazarte en Halloween 2025? La inteligencia artificial ya tiene las mejores ideas para ti.

Halloween 2025 promete ser una de las celebraciones más creativas de los últimos años. De acuerdo con las predicciones de inteligencia artificial (IA), los disfraces más populares de esta temporada combinarán tecnología, nostalgia y cultura pop.

Desde robots futuristas y personajes de ciencia ficción, hasta los clásicos vampiros, brujas y zombies reinventados con un toque moderno, las opciones para este 31 de octubre reflejan una mezcla entre lo digital y lo retro.

Las plataformas de moda y redes sociales también anticipan ser una de las más utilizadas con los looks inspirados en series y películas virales, así como los disfraces sostenibles y hechos a mano, que cada vez ganan más aceptación entre quienes buscan destacar con originalidad.

Top 5 disfraces más famosos de Halloween 2025 según la inteligencia artificial

-Robots y humanos del futuro: La inteligencia artificial y el auge tecnológico inspiran los disfraces más buscados del año. Cascos metálicos, luces LED, maquillaje con efecto holográfico y trajes androide dominarán las fiestas.

-Barbie y Ken versión 2025: El fenómeno “Barbie” sigue más vivo que nunca. Colores rosa neón, atuendos brillantes y combinaciones en pareja junto al famoso “Ken” marcarán tendencia.

-Personajes virales de redes sociales: TikTok, memes y videos virales inspiran miles de ideas. Desde influencers ficticios hasta versiones exageradas de situaciones cotidianas, estos disfraces destacan por su humor y originalidad.

-Héroes y villanos de cine: Películas y series de 2025 marcan la pauta: superhéroes reinventados, villanos carismáticos y protagonistas de sagas recientes como Deadpool 3, Joker: Folie à Deux o Dune: Parte 2.

-Brujas, vampiros y criaturas de terror clásicas: Los íconos eternos de miedo regresan con estilo. Este año triunfan las versiones elegantes: vampiros en terciopelo, brujas góticas y zombies con detalles glam.

Sin duda alguna la fiesta de Halloween 2025 no solo será una noche de sustos, sino también un desfile de creatividad, color y tendencias. La IA lo tiene claro: este año, el mejor disfraz será aquel que combine ingenio, estilo y un toque de personalidad digital.

