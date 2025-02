Hay quien escribe con colores

Hasta el 3 de marzo se presenta en la Casa Museo del Banco Nacional (Barrio La Exposición) la individual “Relatos de cuentos oníricos”, de Eduardo Aguilar. Esta muestra es una oportunidad perfecta para acercarnos a la vida y obra de este artista chitreano.

Aguilar nació el 12 de febrero de 1970. ¡Qué mejor manera que una exposición como esta para celebrar el cumpleaños de un pintor! Eduardo abrió los ojos en una de las provincias con mayor tradición pictórica de Panamá: Herrera.

Cerca de Chitré, donde reside Aguilar, queda La Villa de Los Santos, sitio donde vino al mundo otro gran exponente de nuestra plástica, Raúl Vásquez (1954-2008), considerado por la crítica especializada del país como el padre de la Escuela de Azuero, importante movimiento artístico al que pertenece Eduardo Aguilar, Roosevelt Díaz, Alberto Castillo y Gilberto Quintero, entre otros.

Fue el propio Raúl Vásquez, en la desaparecida, pero indispensable Revista Litera, quien expresó en una ocasión lo siguiente: “Eduardo Aguilar es el discípulo que mejor asimiló mis influencias pictóricas”.

Precisamente la Escuela de Azuero en general y la labor plástica de Eduardo Aguilar en particular serán objeto de un conversatorio el sábado 15 de febrero, de 9:00 a.m. a 11:30 a.m., en la Casa Museo del Banco Nacional, un evento en el que participarán como expositores Jaime Caballero, restaurador y Daniel Domínguez Z., crítico de arte. La entrada es libre. Es un evento organizado por el colectivo El Lienzo.