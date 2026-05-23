Héctor Abad Faciolince: ‘Tengo la culposa alegría de haber sobrevivido’

Yo creo que la solución menos mala en este momento sería una que se parezca a la situación en la que todavía están Corea del Norte y Corea del Sur. Ellos no han firmado la paz. Teóricamente siguen en guerra. Ni unos ni otros han admitido plenamente las fronteras actuales, pero existe un armisticio y llevan decenios sin disparar.Ahora estamos en un mundo donde se han puesto de moda los hombres fuertes, tipo Vladimir Putin, tipo Benjamín Netanyahu, tipo Kim Jong Un. Parece que solamente los que tienen armas atómicas son respetados.Pero Ucrania, con su aparente debilidad, ha resistido todos los ataques de Putin. Los avances rusos son cada vez más mínimos y las pérdidas del ejército ruso son mucho mayores que las ucranianas.Entonces, yo creo que más le vale a Putin aceptar finalmente algún pacto que termine con esta guerra. No creo que Ucrania pueda recuperar la península de Crimea. Tampoco creo que Putin vaya a devolver lo que se robó en el Donbás.Pero Ucrania existe más que nunca en la mente del mundo. Quienes no conocíamos ese país —yo mismo lo desconocía bastante— hoy vemos un país grande, con 40 millones de habitantes, que puede recomponerse, reintegrarse y salir muy fortalecido y orgulloso de lo que ha logrado en esta guerra patriótica de resistencia.