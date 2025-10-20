Hotel El Panamá: un ícono que vive la historia panameña

Nacido como el símbolo del progreso de un país que comenzaba a mirar al turismo como motor de desarrollo. En pleno corazón de la ciudad, el Hotel El Panamá se alzó como una obra monumental que marcó un antes y un después en la vida urbana de Panamá.

Por sus amplios salones y pasillos desfilaron presidentes, artistas y figuras que definieron épocas. Celia Cruz, Cantinflas, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, e incluso Bill Clinton y Barack Obama, formaron parte de esa galería de visitantes ilustres que sellaron la reputación del hotel como punto de encuentro de la historia y la cultura.

El Hotel El Panamá ha sido testigo de los momentos más memorables del país que narran la evolución de la sociedad panameña. Cada rincón conserva una anécdota, cada salón una huella de quienes pasaron por allí. Y, bajo la administración de Faranda Hotels & Resorts, el hotel celebró 35 años de gestión bajo esta marca, en una velada que evocó ese espíritu de viaje en el tiempo.

Durante la celebración realizada en el Salón Bella Vista, los invitados disfrutaron de una velada temática inspirada en la aviación, simbolizando un “viaje en el tiempo” a través de la historia del hotel.

La gerente de mercadeo, Oliangel Perdomo, explicó que la idea fue rendir homenaje al pasado y mostrar la evolución del hotel como un referente de modernidad dentro del turismo nacional. “Hicimos la temática como si fuéramos una aerolínea, pero es como para viajar en el tiempo, todos estos años transcurridos en el Hotel El Panamá.”, señaló Perdomo.

El director Jaime Campuzano, recordó que este lugar no solo representa historia, sino también comunidad. “Realmente estamos muy complacidos de haber sido parte de la historia de los últimos 35 años, porque aquí en el Hotel Panamá se han celebrado grandes eventos internacionales, nacionales. Pero sobre todo, hemos cultivado más que clientes, muchos amigos hemos generado muchos empleos. Esa dinámica, esa gran familia faranda que hemos conformado es lo que nos tiene muy satisfechos y que perdure para las próximas generaciones.”

Más allá de los reconocimientos y la infraestructura, el hotel se ha consolidado como una escuela de formación para profesionales de la hospitalidad, brindando empleo a más de 300 colaboradores. Muchos de ellos han desarrollado su carrera dentro de la empresa, pasando de cargos operativos a puestos de liderazgo.

El gerente general coincidió en que el mayor orgullo del hotel son las personas que han construido su historia: “ Yo tengo 36 años con el hotel, lo que da a entender, por un lado la estabilidad, la alegría, el crecimiento, que es trabajar en esta gran familia faranda. Así que nosotros somos pasajeros, la empresa va a quedar, y por eso invitamos a todos los jóvenes a que se preparen, a que estudien. Turismo es un gran futuro para el país,”, expresó Campuzano.

Hoy, mientras la ciudad moderna se alza a su alrededor, El Panamá mantiene su esencia, esa mezcla de elegancia y memoria que lo ha convertido en testigo silencioso de las transformaciones de un país. Con sus 74 años de historia, y 35 junto a Faranda, el hotel no solo celebra un aniversario más, sino la permanencia de un legado que sigue vivo entre nostalgia y renovación.