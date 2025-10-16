Huertos escolares como motor de la transformación en Curundú

Curundú es una de las zonas más estigmatizadas de la capital panameña. En medio de ese entorno, la idea de un huerto escolar podría parecer utópica. Sin embargo, para el ingeniero Olmedo Quintero, era una necesidad: “En varias ocasiones tuvimos que suspender las labores al mediodía porque había balaceras cerca. Pero los estudiantes seguían llegando. Querían aprender, querían sembrar”. El proyecto, lanzado este año, surge como una respuesta a la necesidad de generar espacios seguros y educativos, donde los niños y jóvenes puedan aprender mientras participan activamente en la producción de alimentos saludables. Sembrar en medio de la adversidad La iniciativa ha contado con la colaboración del Movimiento de Alimentación Saludable, el Municipio de Panamá, la empresa Acciona y el Ministerio de Educación (Meduca). Con apenas cinco meses de ejecución, los huertos ya muestran resultados tangibles: hileras verdes de cultivos frescos, estudiantes aprendiendo prácticas agrícolas y un ambiente de cooperación que contrasta con los retos de violencia del sector.

Innovación y técnicas agrícolas El proyecto no se limita a cultivar plantas. Se han implementado métodos innovadores basados en microorganismos benéficos, que aceleran el crecimiento de los cultivos de manera natural. “Estas plantas, para que estén así, deberían tardar un año. Pero con los microorganismos, solo han pasado dos meses”, explicó Además, se aplican técnicas de siembra combinada, como el cultivo de zanahorias junto con cúrcuma, que aprovecha las propiedades repelentes de la cúrcuma frente a plagas. Incluso se realizaron mejoras al terreno, trabajando a un metro hacia abajo para optimizar la calidad del suelo y permitir un drenaje adecuado, garantizando la productividad y sostenibilidad del huerto.

Diversidad de cultivos y estrategias ecológicas El huerto alberga una amplia variedad de especies, entre ellas zanahorias, rábanos, pepinos, lechuga, ají, tomates, hierbabuena, orégano y romero mediterráneo y tropical. Cada planta se ubica estratégicamente para aprovechar la luz, el viento y las propiedades naturales de otras especies. Las hierbas aromáticas sirven como barreras contra plagas, mientras que cultivos como el maíz protegen a los insectos polinizadores. “Las plantas más delicadas, como el pepino, el ají y el tomate, se colocan en áreas protegidas del viento. Todo esto con la intención de que los niños puedan ver los resultados sin que se dañen las plantas”, detalló Quintero. Aprendizaje, educación y comunidad Más allá de la producción de alimentos, los huertos funcionan como una herramienta educativa integral. Los estudiantes participan activamente en cada etapa, desde la siembra hasta la cosecha, aprendiendo sobre agricultura sostenible, trabajo en equipo y responsabilidad ambiental. “Los niños vienen, cosechan y aprenden. Doy clases los miércoles y viernes, en la mañana entre 7 y 9, y en la tarde de 4:30 a 5”, comentó Quintero. Durante estas sesiones, los estudiantes aprenden no solo técnicas de cultivo, sino también valores de disciplina y cuidado por su entorno. Los huertos también han generado un efecto positivo en la comunidad. Padres de familia, vecinos y miembros de la Junta Comunal se involucran en actividades del proyecto. “Estas cosas fueron hechas por los vecinos y moradores. Los vecinos trajeron tablas, ayudaron a construir. Es un trabajo colectivo”, dijo el docente.