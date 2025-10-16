Huertos escolares como motor de la transformación en Curundú

Curundú es una de las zonas más estigmatizadas de la capital panameña. En medio de ese entorno, la idea de un huerto escolar podría parecer utópica. Sin embargo, para el ingeniero Olmedo Quintero, era una necesidad: <i>'En varias ocasiones tuvimos que suspender las labores al mediodía porque había balaceras cerca. Pero los estudiantes seguían llegando. Querían aprender, querían sembrar'.</i>El proyecto, lanzado este año, surge como una respuesta a la necesidad de generar espacios seguros y educativos, donde los niños y jóvenes puedan aprender mientras participan activamente en la producción de alimentos saludables. <b>Sembrar en medio de la adversidad</b>La iniciativa ha contado con la colaboración del Movimiento de Alimentación Saludable, el Municipio de Panamá, la empresa Acciona y el Ministerio de Educación (Meduca).Con apenas cinco meses de ejecución, los huertos ya muestran resultados tangibles: hileras verdes de cultivos frescos, estudiantes aprendiendo prácticas agrícolas y un ambiente de cooperación que contrasta con los retos de violencia del sector.