Identidad en el siglo XXI: estudio sociológico de therians

Desde el Paleolítico Superior, la humanidad ha plasmado su identidad a través de lo animal. El 'Löwenmensch' (Hombre-León) de la cueva de Hohlenstein-Stadel, con una antigüedad de 40,000 años, es quizás el ancestro simbólico más remoto del therianismo. Claude Lévi-Strauss en 'El Totemismo en la actualidad', señala 'que las especies naturales no sean elegidas por buenas para comer sino por buenas para pensar'. Para las sociedades totémicas, el animal funciona como un espejo que organiza la estructura social y la psique individual. Los therians contemporáneos operan bajo una lógica similar: utilizan la figura animal para navegar su lugar en un ecosistema social que sienten ajeno.El perspectivismo amerindioEduardo Viveiros de Castro propone el concepto de perspectivismo. En muchas de las cosmologías indígenas, los animales no son vistos como especies diferentes, sino como personas que poseen una vestimenta distinta. Ejemplo, bajo la piel del jaguar, hay una humanidad compartida. El therianismo moderno parece rescatar de una forma intuitiva esta ontología: La certeza de que la esencia humana y animal son fluidas y que la forma biológica externa es, en última instancia, accidental.Sociología de la identidad en la Era digital¿Por qué el therianismo florece precisamente ahora? La respuesta se encuentra en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. En un mundo donde las instituciones sólidas han colapsado, el sujeto tiene la carga (y la libertad) de inventarse a sí mismo. El Internet ha permitido que individuos con estas vivencias, antes aislados, formen una estructura social con su propio lenguaje (theriotipo, shifting, quadrobics). A ello se le suma un contexto de crisis climática, la identificación con lo animal puede leerse como un acto de resistencia política inconsciente contra el excepcionalismo humano que ha estado devastando el planeta.