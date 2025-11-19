Inauguran la experiencia turística de las iglesias del Casco Antiguo

Como una iniciativa que busca unir esfuerzos entre la Iglesia Católica y los sectores público y privado, este miércoles 19 de noviembre se lanzó la Ruta de Iglesias del Casco Antiguo, un proyecto que ofrecerá mayor interactividad a las visitas realizadas por turistas nacionales e internacionales. El recorrido incluye templos emblemáticos como la Catedral Basílica Santa María la Antigua y la Iglesia de San José, que alberga su mayor tesoro: el famoso Altar de Oro.

Durante el lanzamiento, el presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, Ricardo Gago, destacó que el año pasado estos templos recibieron más de 612,000 visitas. Según explicó, esta cifra representa un nuevo récord y evidencia que la cooperación entre los sectores público y privado está dando resultados positivos.

Gago también subrayó que el creciente interés turístico consolida a las iglesias del Casco Antiguo como espacios culturales y espirituales de relevancia nacional. Para él, la articulación de esfuerzos ha permitido fortalecer la conservación y el acceso a estos sitios históricos.

En la misma línea, el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa expresó su respaldo al proyecto y valoró la importancia de trabajar en conjunto para preservar el patrimonio religioso. Señaló que estas iniciativas contribuyen tanto a la evangelización como a la difusión de la historia y la identidad del país.

Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, reafirmó el compromiso del gobierno de José Raúl Mulino con la protección del patrimonio nacional. En esta ocasión, dicho compromiso se refleja en la preservación y puesta en valor de las iglesias que conforman el Casco Antiguo, un conjunto arquitectónico fundamental para la memoria histórica del país.