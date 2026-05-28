Investigación y tecnología de alto nivel en Francia

Tres jóvenes panameños, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), vivieron recientemente una experiencia académica y científica en un laboratorio tecnológico de alto nivel en Francia.Ameth Valdespino, Irianys Murgas y Edwin Acevedo realizaron una pasantía de investigación en el GIPSA-Lab (Grenoble Images Parole Signal Automatique), laboratorio del Grenoble Institut National Polytechnique, en Francia, centro científico reconocido internacionalmente por sus aportes en campos como la inteligencia artificial, procesamiento de señales, robótica, control automático, imágenes y sistemas complejos.Los tres jóvenes forman parte de la primera generación de beneficiarios del programa de becas para la formación de capacidades en semiconductores de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), iniciativa alineada con la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica que impulsa Panamá para la inserción del país en esta cadena de valor.Durante su estancia en Francia, los estudiantes desarrollaron los trabajos finales de las ingenierías que cursan en la UTP, vinculados al área de imágenes hiperespectrales, procesamiento avanzado de datos y aprendizaje profundo, investigaciones con potencial de aplicación en agricultura, monitoreo ambiental, análisis químico e innovación tecnológica.Todos los detalles de los proyectos y de la experiencia de aprender en un entorno de alto nivel en el extranjero, fueron compartidos recientemente por los jóvenes en un salón de la UTP, repleto de estudiantes de diversas carreras.