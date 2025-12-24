Jaime Camil queda impresionado en su visita por Panamá

El reconocido actor mexicano Jaime Camil ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su llegada a Panamá y es que, el protagonista de La fea más bella ha quedado enamorado de todo lo que ofrece nuestro país.

’Que chulada, el Casco Antiguo de Panamá, qué bonito eres Panamá, no sé si saben pero existe un programa que se llama stopover en donde puedes gozar hasta 7 días de este paraíso turístico conociendo el Canal de Panamá, el Biomuseo y por supuesto el Casco Antiguo que está hermosísimo’., expresó.

El actor de 52 años quien documentó su visita al Canal de Panamá, el Biomuseo y por último el Casco Antiguo, aprovechó para etiquetar en sus redes sociales a Promtur Panamá, la organización encargada de la promoción y comercialización internacional del país como un destino turístico integral.

¿Será que lo invitaron? Si fue así excelente iniciativa por parte de la institución, entre más personalidades de gran alcance vean nuestro paraíso turístico como dice el querido actor Jaime Camil más nos posicionamos en el mapa internacional y despertamos el interés de miles de potenciales visitantes.