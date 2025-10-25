  1. Inicio
PANAMÁ

Japanese será homenajeado por todo lo alto: detalles del último adiós del cantante panameño

Japanese, referente del reggae y el urbano panameño
Japanese, referente del reggae y el urbano panameño
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/10/2025 09:14
Seguidores, colegas y familiares despedirán al ícono del género urbano Japanese en un encuentro lleno de música, recuerdos y agradecimiento.

El cantante panameño Japanese, una de las figuras más influyentes del género urbano en el país, será homenajeado este miércoles 29 de octubre a las 9:00 a.m., en el Parque Urracá de Ciudad de Panamá, en un acto público abierto al que se invita a todos sus seguidores, amigos y colegas.

El evento busca rendir tributo a su vida, su legado artístico y la huella que dejó en la música urbana panameña. A través de su cuenta de Instagram, se le pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco, en este último adiós lleno de amor y respeto.

Panamá despide a Japanese, un pionero del género urbano

Japanese, reconocido por su carisma, su energía en los escenarios y su aporte decisivo al desarrollo del reggae en español dejó una marca imborrable en las generaciones que crecieron escuchando sus canciones.

Zambrano falleció el 23 de octubre, tras enfrentar problemas de salud relacionados con complicaciones en sus órganos debido a la diabetes y causas naturales. Su partida ha generado una ola de mensajes de solidaridad y reconocimiento en la industria musical panameña.

