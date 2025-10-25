Japanese será homenajeado por todo lo alto: detalles del último adiós del cantante panameño

El cantante panameño Japanese, una de las figuras más influyentes del género urbano en el país, será homenajeado este miércoles 29 de octubre a las 9:00 a.m., en el Parque Urracá de Ciudad de Panamá, en un acto público abierto al que se invita a todos sus seguidores, amigos y colegas.

El evento busca rendir tributo a su vida, su legado artístico y la huella que dejó en la música urbana panameña. A través de su cuenta de Instagram, se le pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco, en este último adiós lleno de amor y respeto.