Japanese será homenajeado por todo lo alto: detalles del último adiós del cantante panameño

El cantante panameño <b><a href="/tag/-/meta/japanese">Japanese</a></b>, una de las figuras más influyentes del género urbano en el país, será homenajeado este <b>miércoles 29 de octubre a las 9:00 a.m.</b>, en el Parque Urracá de Ciudad de Panamá, en un acto público abierto al que se invita a todos sus seguidores, amigos y colegas.El evento busca rendir tributo a su vida, su legado artístico y la huella que dejó en la música urbana panameña. A través de su cuenta de Instagram, se le pidió a los asistentes acudir <b>vestidos de blanco</b>, en este último adiós lleno de amor y respeto.