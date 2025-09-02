‘Google y otros buscadores van a desaparecer como los conocemos hoy’

La pérdida del control directo sobre el mensaje. Si una marca no define correctamente cómo quiere ser percibida en entornos de IA, el modelo lo hará con la información disponible, que puede estar incompleta o desactualizada. Eso abre un desafío en reputación y consistencia del posicionamiento, además de afectar a las posibles ventas. Es por eso que las marcas deben replantear sus estrategias de comunicación: no basta con diseñar mensajes claros y persuasivos para los consumidores, sino también para las máquinas, los LLM, que median en la relación con ellos. Aún hay retos hacia el futuro, porque aunque las marcas están realizando grandes inversiones en visibilidad digital, más del 70 % de sus esfuerzos pasan desapercibidos para la IA. Recientemente, lanzamos el CEO Monitor Panamá 2025, un análisis que detalla cómo se construye el posicionamiento digital de los principales CEO del país. A través de big data, inteligencia artificial y análisis semántico, hemos identificado estilos de liderazgo, sectores con mayor visibilidad y temas de alto potencial reputacional.