Jeanette, de un icono de la rebeldía al redescubrimiento pop

Tal era la censura franquista hacia el tema ‘Soy Rebelde’, que era prohibida para menores de 16 años.<b>La revelación de ‘Soy rebelde’ daría paso al éxito arrollador de ‘¿Por qué te vas?’, compuesta en 1974 por José Luis Perales. Al principio, Jeanette no estaba tan convencida de cantarla. Sin embargo, la cantante se lanzó al ruedo y, tiempo después, en 1976 el director de cine Carlos Saura escogió el tema para usarla como parte de la banda sonora de una de sus películas ‘Cría cuervos’ (1976), protagonizada por Ana Torrent y Geraldine Chaplin. Inmortalizándola así en una canción de culto.</b>