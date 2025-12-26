Jeanette, de un icono de la rebeldía al redescubrimiento pop

Tras más de cinco décadas en la música, la cantante Jeanette sigue cautivando con su talento a numerosas generaciones que siguieron su música. Desde el icónico tema ‘¿Por qué te vas?’ hasta las melódicas canciones ‘Frente a Frente’, ‘Soy rebelde’, ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’, ‘Corazón de Poeta’, entre otras, que todavía resuenan en las mentes de adultos y jóvenes. Tan solo en la plataforma Spotify, Jeanette tiene alrededor de 5.7 y 5.9 millones de oyentes mensuales. Para algunos, simboliza una etapa especialmente luminosa de la historia reciente, marcada por la irrupción de la rebeldía, la libertad creativa y el amor sin ataduras. Para las generaciones más jóvenes, en cambio, se presenta como un hallazgo redescubierto, revitalizado mediante nuevas lecturas y versiones de artistas contemporáneos como Selena Gómez o Carla Bruni. Con el objetivo de remarcar todo lo alto de sus 50 años de carrera y celebrarlo con sus fanáticos de toda la vida, la cantante hispano-británica – popular en España y en América Latina – emprenderá una gira de conciertos que la llevará a todos los puntos de la geografía española, como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, entre otras localidades.

Un inicio tímido en la música

Aunque a algunos les parezca inverosímil, la profesión soñada de Jeanette era la de convertirse en piloto de aviación. Sin embargo, Jeanette se decantó por continuar en el ámbito musical. “Había que tomar una decisión: o sigo con la música o voy a pilotar. Hay un dicho que siempre digo: ‘El tren solo pasa una vez’. Me dije a mí misma: ‘Si has triunfado en la música, sigue ahí’, contó la intérprete en una entrevista concedida a la Cadena SER. Y así fue. Viendo la música al inicio como un hobby en el año 1968, Jeanette empezó sus primeros ensayos en el sótano de una farmacia de Barcelona con un grupo de chicos con quienes integró una agrupación conocida inicialmente como Brenner’s Folk. A sugerencia del productor musical Rafael Trabuccheli, se cambia el nombre a Pic-Nic, y es en este mismo grupo donde a los 15 años de edad, Jeanette interpreta la canción ‘Cállate niña’, una canción cargada de emoción y que pretendía ser similar al estilo de la cantante californiana Joan Baez. “Cállate, niña, no llores más, Tú sabes que mamá debía morir, Ya desde el cielo te cuidará, Cállate, niña, no llores más”, cantaba con una voz cuasi angelical. Poco después, se casa con su amor de toda la vida, el futbolista húngaro László Kristof – también convertido eventualmente en su representante artístico - con quien estaría unida en matrimonio hasta 2022, año en el que fallece.

Un antes y un después

En el año 1971, la discográfica Hispavox convence a Jeanette para que vuelva a la música, esta vez como solista. A partir de ese momento, interpreta el tema ‘Soy rebelde’, compuesto por Manuel Alejandro y Ana Magdalena.

Concebida como una declaración de intenciones, Manuel Alejandro compuso el tema inspirándose en la lucha por la democracia de los jóvenes estudiantes mexicanos que en 1968 fueron duramente reprimidos en la Plaza de las Tres Culturas mientras exigían más democracia en un México totalmente dominado por el régimen de gobiernos consecutivos del Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernaría el país azteca hasta la entrada del siglo XXI.

Una revolución popular que era eco de otras revueltas que ocurrían en Francia y Checoslovaquia, como la de muchas otras que ocurrieron en un año convulso que catapultó las luchas de los movimientos sociales por la libertad y la democracia.

Un aspecto ampliamente abordado por el documental ‘Soy rebelde’, que hace hincapié en la influencia política y social de las canciones Jeanette, que se convertían en auténticos cantos a la rebeldía y contra el autoritarismo que también supuso la vigencia del régimen franquista en España hasta mediados de los años 1970. Al ser consultada sobre si era más rebelde que nunca, Jeanette respondió afirmativamente. “Soy mucho más rebelde ahora (...) Digo lo que pienso, hago lo que me da la gana y nadie me dice nada. Aunque yo recuerdo que de niña yo era muy buena e inocente. (...) También tengo que decir que no me dejaban ser rebelde, estamos hablando de los tiempos de Franco, no te dejaban ser rebelde”, confesó en la entrevista con la Cadena SER.

Tal era la censura franquista hacia el tema ‘Soy Rebelde’, que era prohibida para menores de 16 años. La revelación de ‘Soy rebelde’ daría paso al éxito arrollador de ‘¿Por qué te vas?’, compuesta en 1974 por José Luis Perales. Al principio, Jeanette no estaba tan convencida de cantarla. Sin embargo, la cantante se lanzó al ruedo y, tiempo después, en 1976 el director de cine Carlos Saura escogió el tema para usarla como parte de la banda sonora de una de sus películas ‘Cría cuervos’ (1976), protagonizada por Ana Torrent y Geraldine Chaplin. Inmortalizándola así en una canción de culto.