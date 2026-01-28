Johanna Cedeño: la metodología de Plenitud Emocional que transforma vidas y organizaciones”

En un mundo donde el éxito profesional suele medirse en cifras, cargos y resultados visibles, cada vez más líderes y organizaciones enfrentan una realidad silenciosa: el agotamiento emocional, ansiedad, estrés crónico, desconexión personal y crisis internas afectan no solo a individuos, sino también a empresas enteras. Frente a este escenario, la mentora internacional Johanna Cedeño propone un enfoque distinto: sanar primero el niño interior para transformar el liderazgo, la productividad y la vida misma.Cedeño, fundadora del Instituto de Plenitud Emocional y creadora de la metodología 'Plenitud Emocional', plantea que la verdadera plenitud no se alcanza acumulando logros externos, sino reconectando con el origen emocional de nuestras conductas, decisiones y bloqueos. Su propuesta integra herramientas de la bioneuroemoción, la neurociencia, la reprogramación subconsciente y procesos de liberación emocional, con un eje central: la sanación del niño interior.'Vivir en plenitud emocional es conectar con tu interior, es conectar con ese niño interior para transformar las heridas en amor propio, para transformar las heridas en tus mayores dones y sirvas a la humanidad desde tus mayores dones y talentos para que conectes contigo y veas en ese estado de paz, de seguridad, de autoconfianza, de autoestima, y de amor propio', señala.