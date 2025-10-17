Jornada gratuita en Biomuseo: conferencia sobre el Águila Harpía, el ave nacional de Panamá

El Biomuseo ofrecerá este sábado 18 de octubre una jornada para conocer más de cerca al ave nacional de Panamá, el Águila Harpía. El evento gratuito, que iniciará a las 2:00 pm, consistirá en una conferencia dictada por el director Nacional del Programa de Conservación del Águila Harpía en Venezuela, el Dr. Pilar Alexander Blanco Márquez.

El también presidente de la Fundación Esfera e investigador asociado de Earthmatters.org compartirá con el público sus experiencias como colaborador de un esfuerzo internacional con el que se busca fortalecer la protección de esta especie a lo largo de América Latina.

De acuerdo al sitio web de la Fundación Esfera, el Águila Harpía es una especie de ave rapaz que está incluida en la lista roja de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de su hábitat y las cazas indiscriminadas de esta especie. Su presencia, de acuerdo a la fundación, es fundamental para asegurar la restauración biológica y ecológica de los sistemas forestales.

Cabe destacar que la Fundación fue ganadora del Premio Whitley 2017 por su rol en la conservación de las Águilas Harpías que habitan en Venezuela. Por otro lado, cada 10 de abril se celebra el Día del Águila Harpía en Panamá.