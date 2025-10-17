Jornada gratuita en Biomuseo: conferencia sobre el Águila Harpía, el ave nacional de Panamá

<b>El<a href="/tag/-/meta/biomuseo-museo-de-la-biodiversidad-en-panama"> Biomuseo</a></b> ofrecerá este sábado 18 de octubre una jornada para conocer más de cerca<b> al ave nacional de Panamá, el Águila Harpía.</b> El evento gratuito, que iniciará a las 2:00 pm, consistirá en una conferencia dictada por el <b>director Nacional del Programa de Conservación del Águila Harpía en Venezuela, el Dr. Pilar Alexander Blanco Márquez.</b>El también <b>presidente de la Fundación Esfera e investigador asociado de Earthmatters.org </b>compartirá con el público sus experiencias como colaborador de un esfuerzo internacional con el que se busca <b>fortalecer la protección de esta especie a lo largo de América Latina.</b>De acuerdo al sitio web de la <b>Fundación Esfera, el Águila Harpía</b> es <b>una especie de ave rapaz que está incluida en la lista roja </b>de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, debido a la <b>pérdida de su hábitat y las cazas indiscriminadas de esta especie. </b>Su presencia, de acuerdo a la fundación, es fundamental para asegurar la restauración biológica y ecológica de los sistemas forestales.Cabe destacar que la Fundación fue ganadora del<b> Premio Whitley 2017 </b>por su rol en la conservación de las Águilas Harpías que habitan en Venezuela. Por otro lado, cada 10 de abril se celebra el Día del Águila Harpía en Panamá.