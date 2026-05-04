Judy Meana se suma a Panamá Hoy y marca nueva etapa en Radio Panamá

Radio Panamá apuesta por una renovación de su oferta informativa diaria con la incorporación de Judy Meana a sus transmisiones en vivo de la mañana. El cambio forma parte de una nueva etapa del programa Panamá Hoy, que busca fortalecer su conexión con la audiencia y adaptarse a los hábitos de consumo informativo en la era digital, sin renunciar a los principios tradicionales del periodismo.

De acuerdo con Leonardo Grinspan, la llegada de Meana se enmarca dentro de una estrategia más amplia que implica “la incorporación de nuevas caras” y el impulso de una “nueva imagen” para el medio. “Se podría decir que es como una nueva temporada de Panamá Hoy”, explicó, al tiempo que subrayó que el objetivo central sigue siendo ofrecer información completa, equilibrada y sin sesgos.

Grinspan enfatizó que la línea editorial de Radio Panamá no cambiará. “Aquí presentamos todas las partes de la noticia como lo requiere el periodismo. Nunca vamos a intentar influir en la opinión de la gente; nuestro trabajo es informar”, sostuvo. En ese sentido, recalcó que el balance informativo y la independencia continúan siendo los pilares del contenido que se produce diariamente.

La incorporación de Meana, sin embargo, sí introduce matices en la dinámica del programa. Según explicó, su presencia permitirá aportar mayor dinamismo a los en vivo, ampliando la variedad de temas abordados. “No solo nos vamos a quedar analizando un solo tema, sino que vamos a tocar desde política hasta temas sociales e incluso asuntos que interesan a las nuevas generaciones”, indicó.

Este enfoque responde también a un cambio en el perfil de la audiencia. Radio Panamá busca consolidar su alcance entre públicos más jóvenes y adultos contemporáneos, especialmente aquellos que consumen información a través de plataformas digitales. “Queremos seguir llegando a esa audiencia que ya nos acompaña, pero también a otras generaciones que no consumen información de manera tradicional”, añadió Grinspan.

Jorge Mariscal, quien también forma parte del equipo de Panamá Hoy, coincidió en que la llegada de Meana representa un refuerzo estratégico para el noticiero. “Contar con Judy, que tiene experiencia en manejo de información, es fundamental. Es lo que exige la audiencia hoy en día”, señaló.

Mariscal destacó que la transformación de la radio hacia formatos híbridos —que incluyen transmisión en streaming, presencia en televisión y difusión a través de YouTube— exige nuevas formas de comunicar. En ese contexto, la incorporación de Meana contribuye a “refrescar” la propuesta informativa y a hacerla más accesible. “No se trata solo de leer noticias, sino también de analizarlas y hacerlas más llevaderas para el oyente”, explicó.

La experiencia de Meana respalda esta nueva etapa. Con una trayectoria en medios que se remonta a 1994, ha trabajado como reportera y presentadora de noticias, lo que le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del oficio periodístico. Posteriormente, su paso por la gestión pública —como vicealcaldesa del distrito de Panamá y gobernadora de la provincia— le ofreció una perspectiva distinta del ejercicio informativo.

Ahora, en su regreso a los medios, Meana asume por primera vez el reto de la radio. Según relató durante la entrevista, se encuentra entusiasmada por esta nueva etapa, en la que busca presentar la información de forma “rápida, directa y fácil de entender”. Asimismo, considera que haber estado “de ambos lados de la silla” —como entrevistada y entrevistadora— le permite comprender mejor las dinámicas de la comunicación pública.

Con esta renovación, Radio Panamá no solo introduce un nuevo rostro a sus transmisiones, sino que reafirma su compromiso con un periodismo informativo, plural y adaptado a las exigencias de una audiencia cada vez más diversa y digital.