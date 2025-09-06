Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil

Vestida con un conjunto de dos piezas en tonos marrón y dorado, acompañado de un cuerpo de baile, la artista logró condensar en cinco minutos, cinco de sus éxitos recientes , enlazados en un medley que mantuvo la atención del público.

La cantante colombiana Karol G se presentó sobre el césped del estadio en Brasil en el marco del arranque de la temporada de la NFL , ofreciendo un espectáculo breve pero intenso.

La intérprete inició su presentación sobre una plataforma decorada con motivos florales y vegetación. Abrió el repertorio con Bandida Entrenada, interpretada en portugués como un gesto hacia el público local, y continuó con Latina Foreva, Si antes te hubiera conocido y Un gatito me llamó.

En medio de la actuación, exclamó: “Hey, Brasil! Arriba mi gente latina”, mientras un despliegue de fuegos artificiales iluminaba el cielo.La actuación concluyó con Papasito, uno de sus sencillos más recientes en inglés, donde Karol G fusionó elementos de reguetón, salsa y funk carioca, reafirmando su versatilidad musical.

El evento formó parte de la estrategia de internacionalización de la NFL, que desde 2022 busca expandir su alcance más allá de Estados Unidos. En 2025, además de Brasil, partidos de la liga se disputarán en Irlanda, Australia y España, entre otros países, como parte de su plan de consolidación global.

La próxima cita de Karol G será muy distinta al despliegue de luces y pirotecnia de la NFL. El 13 de septiembre actuará en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en el marco del evento Grace for the World, en presencia del papa León XIV.