Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil

La intérprete inició su presentación sobre una plataforma decorada con motivos florales y vegetación. Abrió el repertorio con <b>Bandida Entrenada</b>, interpretada en portugués como un gesto hacia el público local, y continuó con<b> Latina Foreva</b>, <b>Si antes te hubiera conocido</b> y <b>Un gatito me llamó</b>. En medio de la actuación, exclamó: 'Hey, Brasil! Arriba mi gente latina', mientras un despliegue de fuegos artificiales iluminaba el cielo.La actuación concluyó con <b>Papasito</b>, uno de sus sencillos más recientes en inglés, donde <b>Karol G</b> fusionó elementos de reguetón, salsa y funk carioca, reafirmando su versatilidad musical.El evento formó parte de la estrategia de internacionalización de la <b>NFL</b>, que desde 2022 busca expandir su alcance más allá de <b>Estados Unidos.</b> En 2025, además de <b>Brasil</b>, partidos de la liga se disputarán en <b>Irlanda</b>, <b>Australia </b>y <b>España</b>, entre otros países, como parte de su plan de consolidación global.La próxima cita de <b>Karol G</b> será muy distinta al despliegue de luces y pirotecnia de la NFL. El 13 de septiembre actuará en la Plaza de San Pedro, en el <b>Vaticano</b>, en el marco del evento <b>Grace for the World</b>, en presencia del <b>papa León XIV.</b>