La Biblioteca Celestina abre su primera edición en Arteconsult con un homenaje a Carmen Alemán Healy

Si usted es amante de la historia del arte o quiere averiguar cómo se sentaron los primeros cimientos del arte contemporáneo en el país, usted todavía tiene oportunidad de hacerlo mediante la primera activación temporal de Biblioteca Celestina, un proyecto de salas de lecturas itinerantes que abre su primera edición en la galería de arte Arteconsult y que, en esta ocasión, está dedicada a la colección de libros de arte de la galerista e historiadora Carmen Alemán Healy.

La colección – compuesta de más de 1,600 libros, catálogos y revistas que comprenden el período entre 1968 y 2020 – documenta en su conjunto la visión del arte moderno y contemporáneo desde Panamá. Y, hasta el próximo 7 de marzo, se podrán consultar alrededor de 110 publicaciones en un lugar que está diseñado para ser un punto de encuentro dirigido tanto a estudiantes como a expertos y curiosos del arte moderno y contemporáneo tanto de Panamá como de América Latina.

La entrada en Arteconsult es libre mientras que el horario es de lunes a viernes (9:00 am – 6:00 pm) y los sábados (10:00 am – 2:00 pm).

En tanto, los eventos especiales que se realizarán en el marco de la segunda semana de esta primera edición de Biblioteca Celestina serán los siguientes: este martes 3 de marzo – ya sea de 10:00 am a 12:00 pm o de 4:00 pm a 6:00 pm – se llevará a cabo una sesión de investigación guiada para estudiantes universitarios, mientras que este próximo sábado 7 de marzo se llevará a cabo un conversatorio sobre las revistas culturales panameñas entre el año 1975 y la década de los años 2000 en horario de 4:00 pm a 6:00 pm.

Si bien la entrada es libre, los cupos son limitados y se pueden reservar en el vínculo que aparece en el perfil de Instagram de Biblioteca Celestina: bibliotecacelestina.

Esta iniciativa de biblioteca itinerante está siendo llevada a cabo por las curadoras, archivistas y editoras Isabel Chevasco y Diana Gateño, las gestoras de Biblioteca Celestina.