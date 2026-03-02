  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

La Biblioteca Celestina abre su primera edición en Arteconsult con un homenaje a Carmen Alemán Healy

La actividad estará disponible hasta el próximo 7 de marzo.
La actividad estará disponible hasta el próximo 7 de marzo.
Por
José Vilar
  • 03/03/2026 00:00
El proyecto artístico y literario ofrece consulta gratuita de publicaciones históricas, sesiones guiadas y conversatorios hasta el 7 de marzo, consolidándose como un espacio de lectura y diálogo sobre el arte moderno y contemporáneo de Panamá y América Latina

Si usted es amante de la historia del arte o quiere averiguar cómo se sentaron los primeros cimientos del arte contemporáneo en el país, usted todavía tiene oportunidad de hacerlo mediante la primera activación temporal de Biblioteca Celestina, un proyecto de salas de lecturas itinerantes que abre su primera edición en la galería de arte Arteconsult y que, en esta ocasión, está dedicada a la colección de libros de arte de la galerista e historiadora Carmen Alemán Healy.

La colección – compuesta de más de 1,600 libros, catálogos y revistas que comprenden el período entre 1968 y 2020 – documenta en su conjunto la visión del arte moderno y contemporáneo desde Panamá. Y, hasta el próximo 7 de marzo, se podrán consultar alrededor de 110 publicaciones en un lugar que está diseñado para ser un punto de encuentro dirigido tanto a estudiantes como a expertos y curiosos del arte moderno y contemporáneo tanto de Panamá como de América Latina.

La entrada en Arteconsult es libre mientras que el horario es de lunes a viernes (9:00 am – 6:00 pm) y los sábados (10:00 am – 2:00 pm).

En tanto, los eventos especiales que se realizarán en el marco de la segunda semana de esta primera edición de Biblioteca Celestina serán los siguientes: este martes 3 de marzo – ya sea de 10:00 am a 12:00 pm o de 4:00 pm a 6:00 pm – se llevará a cabo una sesión de investigación guiada para estudiantes universitarios, mientras que este próximo sábado 7 de marzo se llevará a cabo un conversatorio sobre las revistas culturales panameñas entre el año 1975 y la década de los años 2000 en horario de 4:00 pm a 6:00 pm.

Si bien la entrada es libre, los cupos son limitados y se pueden reservar en el vínculo que aparece en el perfil de Instagram de Biblioteca Celestina: bibliotecacelestina.

Esta iniciativa de biblioteca itinerante está siendo llevada a cabo por las curadoras, archivistas y editoras Isabel Chevasco y Diana Gateño, las gestoras de Biblioteca Celestina.

Los libros a consultar

Entre los libros que los visitantes puedan consultar están la memoria bibliográfica de la Primera Bienal pictórica de la Cervecería Nacional organizada en el año 1992 por Mónica Kupfer e Irene Escoffery en el Museo de Arte Contemporáneo. También están los testimonios bibliográficos de algunas de las bienales de relevancia como la Primera Bienal de Arte de La Habana (Cuba) en el año 1984, y la Segunda Bienal de Arte de 1994.

La retrospectiva del evento masivo de arte Ciudad Múltiple - celebrado en el año 2003 con motivo de los 100 años de la República de Panamá - también está disponible para el público visitante. También se podrá viajar en el tiempo hasta el 2008, año en el que se celebró la octava Bienal de Panamá, la cual es considerada la última bienal nacional registrada hasta el día de hoy.

¿Quién fue Carmen Alemán Healy?

Carmen Alemán Healy (1955-2023) fue un personaje esencial del sistema artístico panameño y la fundadora de la galería de arte Arteconsult. Tamién es reconocida por dirigir la galería El Sótano de Panarte (hoy Museo de Arte Contemporáneo), y de cofundar la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano (1998-2016).

Su colección – que ahora es objeto de la primera edición de la biblioteca de arte Biblioteca Celestina – sirve ahora como una herramienta para, según dice su perfil de Instagram, habilitar la lectura y el diálogo crítico sobre el arte panameño y latinoamericano entre los años 1968 y 2020.

A lo largo de su trayectoria. Alemán Healy se dedicó no solo a través de la galería Arteconsult, sino también por medio de la Fundación Alemán Healy, a apoyar a los artistas panameños para que pudieran ser proyectados a gran escala y poder participar en las ferias y bienales de arte situadas alrededor del mundo.

VIDEOS
Lo Nuevo