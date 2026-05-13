La Biblioteca Nacional realizará cine foros, paneles y actividades literarias en mayo

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero realizará, como parte de su agenda cultural correspondiente al mes de mayo, una serie de actividades enfocadas en la formación de lectores, la literatura infantil y la cinematografía documental. Todas las actividades estarán disponibles de forma gratuita para el público en general.

La programación cultural iniciará con el tradicional cine foro, una iniciativa que este año cumple dos décadas de actividad, con la proyección del documental ‘Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés’, dirigido por Fabien Pisani.

La cinta se presenta como una exploración cinematográfica que entrelaza la vida y obra del cantante cubano Pablo Milanés con la historia y la política, en un relato donde confluyen el arte y el diálogo intergeneracional. La proyección se llevará a cabo este jueves 14 de mayo a las 5:00 p.m.

Por otro lado, el sábado 16 de mayo a las 2:00 p.m. se exhibirá el documental ‘Azuquita’, una producción audiovisual realizada entre Panamá y México y dirigida por el cineasta A. Fernández. La cinta —que será presentada en la Sala de Uso Múltiple de la institución— se adentra en la trayectoria del sonero panameño Camilo Azuquita y en su papel clave en la internacionalización de la salsa, especialmente en Francia.

Asimismo, la proyección contará con una experiencia sonora previa a cargo del investigador Mario García Hudson, quien presentará una selección de los grandes éxitos de Azuquita en formato original de disco de vinilo.

En el ámbito literario, la Sala Panameña de la Biblioteca Nacional será escenario de diversos diálogos y encuentros. El martes 19 de mayo a las 11:00 a.m. se desarrollará una conversación sobre lenguas maternas y culturas locales con la participación de Gloria Carrión, Leadimiro González y Eyra Harbar.

Mientras tanto, el miércoles 20 de mayo a las 10:30 a.m., los autores Ela Urriola y Jonathan Álvarez analizarán en un panel la relación entre tecnología y literatura infantil.

Los encuentros literarios concluirán el sábado 23 de mayo a las 11:30 a.m. con una mesa de diálogo sobre la formación de lectores en contextos vulnerables, moderada por Abril Changmarín y Carlos Fong.

La agenda cultural de la Biblioteca Nacional también mantiene abierta al público la exposición ‘Semillas de Papel: La infancia en la literatura panameña’, bajo la curaduría de Mario García Hudson. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de la institución en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.