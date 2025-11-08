La bitácora de visiones e historias de Dumas Myrie

Después de incursionar formalmente en el ámbito literario con sus obras ‘Memorias de un bardo’ y ‘Escritos de un sobreviviente’, el escritor y académico Dumas Myrie presenta su más reciente libro, ‘Historias de un ciudadano de la periferia’. En esta publicación ofrece su visión sobre diversos temas que conforman la vida social del país, a partir de artículos publicados en varios diarios nacionales, entre ellos La Estrella de Panamá.

Con un homenaje a su barrio, Nuevo Arraiján, Myrie publica este nuevo libro con la premisa de ofrecer opiniones sustentadas en datos sobre el estado de la cultura en Panamá y el devenir del desarrollo urbano en la ciudad capital, que da forma al actual paisaje desigual de la metrópoli.

En la obra, el autor también relata las historias de los trabajadores de las instituciones culturales, a menudo olvidados, pero cuya labor resulta imprescindible para dar a conocer lo que sucede en los museos y bibliotecas del país.

“Siento que, con el paso de los gobiernos y las administraciones, la cultura suele ser tomada como un tema secundario, y existe una ausencia del Estado en la agenda cultural. (...) Hay un olvido en lo que respecta al rol del Ministerio de Cultura (MiCultura) y de las instituciones culturales. En ocasiones, la labor cultural queda reservada a los alcaldes, representantes y autoridades locales. MiCultura debe involucrarse más en los museos y las bibliotecas para que esto no se limite a una labor específica, sino a una plétora de actividades culturales abiertas al público, como obras de teatro y recitales de poesía”, destacó.

Myrie también aboga por un papel más activo de las instituciones culturales en la tarea de empoderar a la población sobre sus derechos culturales.

“La comunidad debe sentirse partícipe de la institucionalidad cultural; ese sería el camino correcto”, apuntó.

En este sentido, se refirió a la crisis que atraviesa la Biblioteca Nacional, la cual se vio obligada recientemente a cerrar los sábados debido a limitaciones presupuestarias.

“Esto es un síntoma de que se está perdiendo esa esencia”, agregó.