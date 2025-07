La búsqueda vital de la imagen

Si bien Matías Costa nació en Buenos Aires en 1973, su familia procedía de Europa del Este. Por motivos de inseguridad política su clan abandonó Argentina para encontrar refugio en España, donde él reside desde los cuatro años de edad.

Ese estar y marcharse, ese tener dos patrias, ha llevado que su punto focal como artista sea el territorio, la identidad y la memoria, temáticas a las que vuelve una y otra vez desde la fotografía, el periodismo y la curaduría.

Está en Panamá, en su tercera visita, para ser el comisario de “Un extraño don de regresar”, una colectiva fotográfica de istmeños y españoles que se presenta hasta septiembre en el Centro Cultural de España - Casa del Soldado (Casco Antiguo).

Su primera vez en el istmo fue un asunto parecido a lo fortuito. Se le invitó a hacer un intercambio entre artistas de España y Latinoamérica. Había países para escoger: algunos se inclinaron por Guatemala, otros por México y él vino a Panamá.

Luego de tener preciso el punto dentro de Centroamérica donde iba a llegar, lo siguiente fue pensar qué le podría interesar de nosotros. “Yo tengo suficiente oficio y profesionalidad para ir a un lugar y fotografiar algo que no he buscado, que no tiene que ver conmigo, pero funciona mucho mejor cuando encuentro temáticas que realmente me interesan y que tienen que ver con las historias que quiero contar”, comenta a estudiantes y docentes durante un conversatorio que ofreció en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Así fue como hizo una serie dedicada a los zonians, esos hombres y mujeres estadounidenses que residieron dentro de la antigua Zona del Canal.

“Los zonians eran los norteamericanos que gestionaron por muchos años el Canal de Panamá. Y tenían un estatus particular y diferente del resto de los estadounidenses, y obviamente diferente de los panameños. Vivían en una burbuja de privilegios a la que no tenían acceso los panameños. Ellos tenían sus propias leyes, universidades, abogados, policía y economía. Vivían en una especie de colonia”, explica quien ha ganado en dos ocasiones el World Press Photo y fue finalista del Premio Gabo de la Fundación Gabriel García Márquez.

Entonces puso en práctica uno de sus principios: ir a una parte después que algo ocurrió y ver qué cambios se registraron. “¿Qué memoria ha quedado en el lugar de la gente que estuvo ahí? ¿Qué consecuencias hay? Me interesan mucho todas las situaciones en las cuales hay un cambio inesperado en la vida de alguien, y ese cambio produce una situación de incertidumbre que se mantiene en el tiempo y redefine a una comunidad”.

Por ejemplo, lo que fue la Zona del Canal. “Muchas de las cosas que fotografié hace 12 y 15 años ya no están o están distintas”. Por esa misma pasión de querer ver la evolución de los hechos se trasladó a Orlando (Florida), ciudad donde una cantidad importante de zonians se mudaron luego del cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. “Todos los años hacen una reunión anual para recordar con nostalgia lo que ellos consideran su paraíso perdido de Panamá”.

Hace toda la investigación previa que puede, aunque la experiencia le indica que hay varias formas de acercarse a la realidad. “Luego me dejo llevar mucho por la improvisación”.

Cuando se llega el tiempo de regresar a casa se lleva consigo lo aprendido de los lugares y sigue implicándose. “Me cuesta mucho desconectarme, siempre me quedo interesado. También sé que llega un momento en que tengo que cerrar ese asunto”.